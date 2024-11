Γιάμαλη για το ρατσιστικό σχόλιο Τραμπ σε Αντετοκούνμπο: «Εδώ Έλληνας υπουργός τον είχε αποκαλέσει Ακενοτούνμπο»

Στο ρατσιστικό σχόλιο που έκανε σε ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην εκπομπή της η Αναστασία Γιάμαλη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα», αφού είδε το βίντεο με το σχόλιο του Ντόναλτ Τραμπ, έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο 2018, όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε κάνει λάθος το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποκαλώντας τον μπασκετμπολίστα του NBA, “Ακενοτούμπο”.

«Ο υποψήφιος Αμερικανός πρόεδρος διερωτήθηκε ποιος είναι ο περισσότερο Έλληνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ακροδεξιά, εντός ή εκτός συνόρων, ενοχλείται από τον Αφροέλληνα Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το, όχι τόσο μακρινό, 2018 υπουργός της κυβέρνησης θυμάμαι πως τον είχε αποκαλέσει Ακενοτούνμπο. Αργότερα υποστήριξε ότι επρόκειτο για σαρδάμ. Ισχυριζόταν μάλιστα τότε ότι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας, που τιμά την χώρα μας παίζοντας με τα χρώματα της εθνικής, είχε γεννηθεί στη Νιγηρία», είπε.

Και πρόσθεσε: «Αυτοί που τα πιστεύουν αυτά δεν είναι πια στο πολιτικό περιθώριο. Απλά όταν τα λένε για τους πολύ φτωχούς και για τους πολύ περιθωριοποιημένους ανθρώπους δεν δίνουμε τόση σημασία», είπε αρχικά Αναστασία Γιάμαλη.

«Να μην ξεχνάμε πως ο, γεννημένος στην Ελλάδα, Γιάννης Αντετοκούνμπο έπρεπε να φτάσει 19 χρονών και να τον ζητήσουν από το NBA για να πάρει την ελληνική ιθαγένεια. Το λέω αυτό για να φανταστούμε πως είναι η καθημερινότητα όσων δεν πάνε στο NBA και δεν του λένε Αντετοκούνμπο» συμπλήρωσε, κλείνοντας η Αναστασία Γιάμαλη.

Καλεσμένος σε εκπομπή το 2018, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε πει on air τον Γιάννη Αντετοκούμπο, «Ακενοτούνμπο» αναφερόμενος στην ελληνική ιθαγένεια που του είχε δοθεί.

«Ο Ακενοτούνμπο που παίζει στο NBA, κάνει καριέρα και όλοι τον λένε “ο Έλληνας”. Γιατί; Ιθαγένεια ελληνική έχει. Ο άνθρωπος κάπου στην Αφρική είναι γεννημένος αλλά καλώς τον λένε Έλληνα αφού έχει την ιθαγένεια», είχε πει.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ομιλία του στο Μιλγουόκι, αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παίκτη του NBA, αλλά με έναν απόλυτα δικό του τρόπο, που περιελάμβανε και ρατσιστική χροιά.

“Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player. And tell me, who has more Greek in them, the Greek or me? I think we have about the same. He is a great player. Maybe the best player in the NBA actually. He maybe the best player. He’s supposed to be a… pic.twitter.com/GTqi5Z62hN