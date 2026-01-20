Γιάννης Κουκουράκης: Παρατήρησα συμπεριφορές ανθρώπων και βγήκα για λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουν πάντα

Ο Γιάννης Κουκουράκης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19-01-2026) και μίλησε για τα επαγγελματικά και τη φιλοσοφία της ζωής του. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον ίδιο. Μια χρονιά που δοκιμάστηκαν οι αντοχές και τα όριά του. Τόνισε πως είναι οικονομικά ανεξάρτητος από τα 20 χρόνια του και περιέγραψε τη σχέση με τους γονείς του, που στηρίζουν το κάθε του βήμα.

«Το 2025 ήταν καλή αλλά δύσκολη χρονιά, από θέμα κούρασης. Έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε καλά το 2026. Το 2025 παρατήρησα συμπεριφορές ανθρώπων και βγήκα για λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουν πάντα. Ξαναείμαι εκεί τώρα, γιατί μου αρέσει πολύ και δεν με αφορά να βγω. Το συννεφάκι που είμαι και θα είμαι τα έχει όλα καλά, βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δε θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, συνάδελφο κλπ. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ» δήλωσε ο Γιάννης Κουκουράκης στην εκπομπή «The 2night Show».

Ο ηθοποιός συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Έφυγα και ξαναπήγα, ήταν μια κουραστική χρονιά που δοκιμάστηκα στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά. Αυτό κάποιες φορές, όσο θετικά διακείμενος και να είσαι στα πράγματα, μπορεί να σε ρίξει. Καλό είναι, γιατί επαναπροσδιορίζεσαι. Το βασικότερο όλων είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή και τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που θυμάμαι».

Επιπλέον, ο γνωστός πρωταγωνιστής σημείωσε ότι «Το θέατρο και η τηλεόραση είναι διαφορετική δουλειά αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο σκληρή και η τηλεόραση. Προσωπικά δουλεύω 10 ώρες την μέρα.

Στο θέατρο θα δούλευα μάξιμουμ 5, αλλά αντίστοιχα δεν έχεις Σαββατοκύριακα και γιορτές. Δεν μπορείς να λείψεις, και άρρωστος να είσαι πρέπει να πας.

Εδώ αν χτυπήσεις, κάπως γίνεται και μπορεί να συμβεί να μην χρειαστεί να πας. Έχει μια άλλη ελευθερία. Όσον αφορά την τηλεόραση, είναι κάτι που λατρεύω, κάτι που υπηρετώ με όλη μου την καρδιά. Κάτι που αγαπάω βαθιά, γιατί έκανα τη συνειδητοποίηση ότι μου έδωσε κάποια ερεθίσματα να ανοίξει το μυαλό μου σε μονοπάτια που εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχαν».

Μιλώντας για τους γονείς του, δήλωσε πως «Θέλω να περνάω χρόνο με τους γονείς μου, γιατί νιώθω πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους γονείς και με τα αδέρφια μου. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά, γιατί οι άνθρωποί μου, η οικογένειά μου, μου έχει σταθεί στα δύσκολα. Είμαστε φίλοι. Πάντα τα έλεγα αυτά στους γονείς μου. Έχω χτίσει μια σχέση μαζί τους που να είναι πέρα από του κλασικού γονέα-γιου. Έτσι θα ήθελα να είμαι με τα παιδιά μου. Δεν αποκλείω ποτέ τίποτα. Ο,τι είναι καλό ας έρθει».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Είμαι μόνος μου οικονομικά από τα 20. Οι συνθήκες με οδήγησαν να πρέπει να φροντίσω για το αύριο για να έχω να πάρω ένα γάλα, ας πούμε. Αυτό έχει γίνει βίωμα και αβίαστα, πια, συμβαίνει. Όχι σε παράλογο βαθμό αλλά μου αρέσει να έχω μια ασφάλεια, την οποία λόγω οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς μου δεν την είχα, οπότε έπρεπε να τη φτιάξω για εμένα».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Γιάννης Κουκουράκης είπε για την προσωπική ζωή του πως: «Όσο περνούν τα χρόνια και αρχίζω να συνειδητοποιώ πράγματα για εμένα, θέλω πια να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους. Όντως, τόσα χρόνια έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και συνεχίζω να τα δίνω. Αλλά ίσως με έχω πιάσει να έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων και αυτό δε θέλω να το βρω μπροστά μου κάποια στιγμή. Φέτος, θα έλεγα ότι ένας από τους στόχους μου είναι να δίνω περισσότερο χρόνο από εμένα σε ανθρώπους. Δεν το έκανα πολλά χρόνια».

«Εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Μπορεί να με έχουν πληγώσει άλλα δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Φαντάζομαι κι εγώ το έχω κάνει, όχι συνειδητά αλλά ασυνείδητα φαντάζομαι, ναι. Επίσης, κάτι άλλο που συνειδητοποίησα είναι ότι θέλω να ξαναέρθει στη μόδα η ντροπή. Να υπάρχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, ντροπή. Ένα συναίσθημα που θα σε αποτρέψει από το να κάνεις κάτι» είπε καταληκτικά ο γνωστός ηθοποιός.