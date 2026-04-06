Γιάννης Μπέζος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι μία ακρότητα που γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές

Ο Γιάννης Μπέζος δε δίνει συχνά τηλεοπτικές συνεντεύξεις και το κάνει μόνο όταν έχει λόγο. Μάλιστα, είναι από τους καλλιτέχνες που μιλά με ευθύτητα. Έτσι, όταν ερωτήθηκε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε τη γνώμη του με ειλικρίνεια.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός το πρωί της Δευτέρας (06.04.2026) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και αναφέρθηκε στη σειρά «Σούπερ Ήρωες» που ξεκινάει απόψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1, ενώ μίλησε τόσο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Όλα είναι δημιουργικά και καλά στη σειρά “Σούπερ Ήρωες”. Όπως συνήθως είναι, σε όλες τις δουλειές, αυτές που εμπλέκομαι, εγώ, πάντα υπάρχει ένα κλίμα ευφρόσυνο. Περνάμε καλά, αυτό βέβαια είναι, εξαρτάται από όλους τους εργαζομένους», είπε αρχικά για τη σειρά.

«Αυτή ήταν μια πρόταση της παραγωγής, της Pedio και του σταθμού, και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα δούμε εργαζομένους σε ένα σούπερ μάρκετ. Είδα ότι εκτός από το αστείο της υπόθεσης, γιατί πρόκειται για μία κωμωδία βέβαια, η καρδιά της είναι κωμική δηλαδή, αλλά υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτά τα προβλήματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, απλώς εδώ βλέπουμε κάποιους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ, γυναίκες κι άντρες, οι οποίοι έχουν ο καθένας το δικό του πρόβλημα. Και αυτό, το κάνει ενδιαφέρον δηλαδή. Κάνει φως και σκιά που λέμε. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια κωμωδία παρατεταγμένη, αστεία, πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο από κάτω. Αυτό που ορίζει η ζωή δηλαδή. Το οποίο, ας πούμε, σε μία ποσόστωση το έχει. Και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Και ένας από τους λόγους που συμμετείχα ήταν αυτός. Ο δεύτερος λόγος που συμμετείχα είναι ότι είναι δέκα ισοδύναμοι ρόλοι και δεν έχει τόση πολλή δουλειά», αποκάλυψε ο Γιάννης Μπέζος για τους «Σούπερ Ήρωες».

«Δεν σου κρύβω, ότι δεν αντέχω πια να κάνω καθημερινά γυρίσματα. Τώρα κάνω δύο φορές την εβδομάδα το πολύ», παραδέχτηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός, ενώ για τα λόγια του στις σκηνές δήλωσε: «Τα λόγια τα διαβάζω επί τόπου, γιατί καμιά φορά τα ψιλοαλλάζω κιόλας».

Για τον ρόλο του στη σειρά «Σούπερ Ήρωες» αποκάλυψε: «Είναι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο παλιομοδίτης, δεν έχει καμία σχέση με την τεχνολογία. Έχει μείνει λίγο στα παλιά. Βέβαια, θα έλεγα ότι είναι μία ακραία εκδοχή αυτού του τύπου Και ακριβώς επειδή είναι ακραία, τον κάνει και πολύ αστείο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμπαθεί τους υπάλληλους, τους θεωρεί σαν μια οικογενειακή επιχείρηση, να το πούμε, αλλά παρ’ όλα αυτά, κοιτάζει να κάνει οικονομίες, κοιτάζει να μην δώσει αυξήσεις, τα γνωστά, αυτά που κάνουν κι οι εργοδότες…».

«Γενικά η υποκριτική δεν μαθαίνεται. Μία δραματική σχολή δεν μπορεί να σε κάνει μεγάλο αθλητή ή μικρό. Αυτό, είναι προσωπική υπόθεση και έχει βιωματική σχέση με την υποκριτική. Είναι πολύ σύνθετο και λίγο χάωδες..», είπε ο Γιάννης Μπέζος σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Όσο για τους ηθοποιούς του σήμερα που θαυμάζει σημείωσε όταν από τους αγαπημένους του είναι ο Άντονι Χόπκινς, η Έμα Τόμσον και ο Χιου Γκραντ.

«Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουνε χαρίσματα πολλά, αλλά μπορεί η προσωπική τους ιδιοσυγκρασία, να μην τους βοηθά. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, έχουν έντονες προσωπικότητες και ας έχουν λιγότερο χάρισμα ή λιγότερες ευκολίες να το πω έτσι… αλλά είναι πιο γοητευτικοί στο κοινό. Είναι πολύ σύνθετο αυτό! Επομένως, δεν μπορείς να τα βαθμολογήσεις γι’ αυτό κι η δουλειά η δική μας δε βαθμολογείται», τόνισε στη συνέχεια ο Γιάννης Μπέζος.

Η Καρυστιανού και η Κωνσταντοπούλου

Έπειτα η κουβέντα στράφηκε προς τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας και ο Γιάννης Μπέζος κλήθηκε να πει τη γνώμη του για τη Μαρία Καρυστιανού αλλά και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το θέμα της κυρίας Καρυστιανού είναι ακόμα λίγο νεφελώδες. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην πολιτική της θέση γιατί δεν τη γνωρίζω. Δηλαδή θέλω να πω, να έχει έναν προγραμματικό λόγο. Ότι “για τα θέματα τα εθνικά έχω αυτό”, “για τα θέματα, ας πούμε, της παιδείας έχω αυτό”, “για την οικονομία έχω αυτό” και πάει λέγοντας. Αυτό δεν έχει υπάρξει. Επομένως πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει και να κρίνει την κυρία Καρυστιανού, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόγραμμα; Αυτά που είπε ήταν λίγο γενικόλογα. Αλλά πώς γίνονται αυτά; Πώς πραγματώνονται;

Και εξαρτάται τι ρόλο θέλει να παίξει. Δεν έχω ακούσει έναν πολιτικό λόγο, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να το συνδυάσω με τις πολιτικές της θέσεις. Δεν μπορώ να κάνω κριτική αλλιώς. Δηλαδή αν δεν ακούσω τι έχει να πει, αν δεν ακούσω πού προσβλέπει, δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα», δήλωε ο Γιάννης Μπέζος για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ακρότητες. Πολύ μεγάλες ακρότητες. Δηλαδή, φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα η οποία αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Γιατί το λέω αυτό, μπορεί σε ορισμένα πράγματα να έχει και δίκιο. Όπως και η άλλη πλευρά η ακραία που είναι πιο συντηρητική δηλαδή, μπορεί σε ορισμένα να έχει δίκιο. Το χάνουμε το δίκιο όταν αυτό επικαλύπτεται από μία μόνιμη καταγγελία και φωνή. Νομίζω ότι είναι και θέμα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας.

«Βέβαια εγώ δεν ακολουθώ πολιτικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν ήταν ανακόλουθη με αυτά που γίνανε όταν πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, αποχώρησε. Επομένως, αυτό πρέπει να της το πιστώσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι απέναντι στους ανθρώπους. Ότι κάποια στιγμή, ενώ θα μπορούσε να παραμείνει, έφυγε», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιάννης Μπέζος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.