Γιάννης Νταλιάνης: Πολλές φορές λέω πως η υποκριτική είναι δύσκολη δουλειά, αλλά είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος

Στα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάτρου καθώς και στις δυσκολίες που συνάντησε σ’ αυτόν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός, Γιάννης Νταλιάνης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Απογευματινή» και τη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά αυτή την εβδομάδα.

Όπως λέει στη συνέντευξή του ο πολύ γνωστός ηθοποιός, Γιάννης Νταλιάνης είχε γραφτεί στο Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο με δασκάλους τον Λευτέρη Βογιατζή, τη Μάγια Λυμπεροπούλου και τον Μάριο Πλωρίτη.

Μαριάνθη Κουνιά: Υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε ότι η υποκριτική είναι δύσκολη δουλειά, αλλά αξίζει τον κόπο;

Γιάννης Νταλιάνης: Ναι, πολλές φορές το λέω αυτό, αλλά είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος. Και έχω βρεθεί σε ωραίες δουλειές με όρεξη, όπως αυτή που είμαι τώρα (σ.σ. η “Ανδρομάχη” σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα). Είμαστε ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, που πραγματικά σκαλίζουν πράγματα, υπάρχει ένα παιχνίδι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ζωντάνια και δεν πρέπει κάποιος να μετανιώνει, αλλά να συνεχίζει.

Μ.Κ.: Πόσα χρόνια είστε υπηρέτης του θεάτρου;

Γ.Ν.: Πάνω από 40. Από πολύ μικρός, μόλις τελείωσα το σχολείο, μπήκα κατ’ ευθείαν στη σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου του Λ. Τριβιζά. Ήταν μια δυνατή σχολή με δασκάλους τον Λευτέρη Βογιατζή, τη Μάγια Λυμπεροπούλου, τον Μάριο Πλωρίτη και άλλους καλούς καθηγητές. Αλλά τελικά, επειδή στο πρώτο έτος κάναμε κάποιου είδους συνδικαλισμό, ο Τριβιζάς μας έδιωξε από τη σχολή.