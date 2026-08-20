Γιάννης Ψιψιλής: Όταν είδα το GNTM, κατάλαβα πως δεν έψαχναν ομορφιά σαν τη δική μου

Για την εμπειρία που είχε στις οντισιόν προηγούμενου κύκλου του GNTM μίλησε ο Γιάννης Ψιψιλής, στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο, με αφορμή την επερχόμενη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ.

Το τηλεοπτικό κοινό σε γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή σου σε ένα από τα προηγούμενα GNTM.

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Έφτασα μέχρι τη φωτογράφιση, πριν μπω στο σπίτι, αλλά μου είπαν πως δεν ήμουν αυτό που έψαχναν. Άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί μου το είπαν αυτό και τι είναι αυτό που ζητάνε. Όταν άρχισε το σόου, το είδα και κατάλαβα πως δεν έψαχναν ομορφιά σαν τη δική μου, ήθελαν άλλου τύπου ομορφιά.

Όταν πας σε ένα κάστινγκ, ξέρεις ότι μπορεί να μη σε επιλέξουν γιατί δεν ταιριάζεις στο κόνσεπτ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη δουλειά αυτή, η απόρριψη. Δεν μας απορρίπτουν γιατί είμαστε “λίγοι” ή άσχημοι, αλλά γιατί δεν είμαστε αυτό που οραματίστηκαν. Κάθε σχεδιαστής έχει ονειρευτεί μια φιγούρα και αυτή, τη συγκεκριμένη στιγμή, μπορεί να μην είναι το πρόσωπο το δικό σου.

Πάντα τόσο ψύχραιμα διαχειρίζεσαι την απόρριψη;

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Όχι, δεν είμαι καθόλου ψύχραιμος. Ασφαλώς, όταν είμαι κοντά στο να κλείσω μια δουλειά και τελικά δεν με επιλέγουν, στενοχωριέμαι. Μπορεί να χάσω την ηρεμία μου για αρκετές ημέρες. Για παράδειγμα, πριν από λίγους μήνες, με κάλεσα στον Μιλάνο να με δουν στο κάστινγκ του οίκου Tom Ford για την πασαρέλα που θα γινόταν στο Παρίσι.

Ήμασταν 50 άντρες και οι περισσότεροι ήταν παγκοσμίως γνωστά μοντέλα που έχουν περπατήσει για Prada, Gucci, Armani. Πήγα στο κάστινγκ με πολύ καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, αλλά δεν με πήραν. Αναρωτιόμουν: “Γιατί δεν με πήραν; Τι έφταιξε; Έφτασα στην πηγή και δεν ήπια νερό, γιατί;”.

Έκανα όμως αυτό που κάνω πάντα. Την ημέρα του fashion show επέλεξα να το δω live. Είδα την πασαρέλα και αμέσως κατάλαβα ότι δεν ταίριαζα σε αυτό που παρουσίασε ο οίκος.