Γιάννης Σαββιδάκης: Όταν κάνεις παύση και λείπεις από την τηλεόραση και τα δρώμενα, είναι σαν να έχεις φύγει από τη ζωή

«Έκανα παύση στην καριέρα μου όταν έκανα τα παιδιά μου, αλλά δεν μου έκανε καλό», ανέφερε ο Γιάννης Σαββιδάκης.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά, όπου μίλησε για όλα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξεχωρίζω τις συνεργασίες μου με τη Μαρινέλλα, τον Τόλη Βοσκόπουλο, τον Γιάννη Πάριο, τη Δήμητρα Γαλάνη και τη Χαρούλα Αλεξίου», είπε αρχικά ο Γιάννης Σαββιδάκης.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης είπε στη συνέχεια: «Τη δεκαετία του 90 μου ερχόντουσαν τα γράμματα σε σακούλες, κάποια από τα οποία τα έχω κρατήσει μέχρι σήμερα. Εκείνα τα χρόνια τα θυμάμαι με νοσταλγία. Ξεκίνησα από την ΕΡΤ κάνοντας τη σειρά “Μικροί μεγάλοι”, η πρώτη δουλειά της Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Ο Γιάννης Μπέζος μου πρότεινε να παίξω στης “Ελλάδος τα Παιδιά” και να γράψω και τη μουσική.

Περάσαμε τόσο ωραία τότε, δεν υπήρχε ανταγωνισμός και φτάσαμε σε ένα σημείο που γίναμε όλοι πρωταγωνιστές. Υπήρξαν μετά προτάσεις και για άλλες σειρές, κάποιες ήταν καλούτσικες, αλλά οι περισσότερες ήταν άλλου τύπου. Δεν θα μπορούσε να γίνει σίκουελ του σίριαλ, γιατί λείπει ο Κώστας Ευριπιώτης».

Ο Γιάννης Σαββιδάκης είπε στη συνέχεια: «Μου αρέσει ο Ακύλας, είναι πολύ χρωματιστός και έχω την εντύπωση ότι θα πάει καλά. Έκανα παύση στην καριέρα μου όταν έκανα τα παιδιά μου, αλλά δεν μου έκανε καλό. Όταν κάνεις παύση και λείπεις από την τηλεόραση και τα δρώμενα, είναι σαν να έχεις φύγει από τη ζωή».