Media

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αν συνεχιστεί το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και μπορώ, φυσικά και θα το κάνω

«Ο σταθμός μ' έχει αγκαλιάσει, γι' αυτό και μου έδωσε δεύτερο πρότζεκτ, το τηλεπαιχνίδι», δήλωσε για τον ΣΚΑΪ.
Γιάννης Τσιμιτσέλης
O Γιάννης Τσιμιτσέλης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Ο σταθμός μ' έχει αγκαλιάσει, γι' αυτό και μου έδωσε δεύτερο πρότζεκτ, το τηλεπαιχνίδι», δήλωσε ο Γιάννης Τσιμτσέλης για τον ΣΚΑΪ.

Για τη συνεργασία που έχει με το ΣΚΑΪ αλλά και για τη συνέχιση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κλήθηκε να μιλήσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, το πρωινό της Παρασκευής (17.04.2026), στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha.

«Ο σταθμός μ’ έχει αγκαλιάσει, γι’ αυτό και μου έδωσε δεύτερο πρότζεκτ, το τηλεπαιχνίδι. Από κει και πέρα, δεν έχει να κάνει με μένα μόνο. Το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” υπήρχε και πριν από μένα και μακάρι, αν δεν μπορέσω εγώ για του χρόνου, να υπάρχει και του χρόνου», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

«Δεν είναι αν θέλω να συνεχίσω στην εκπομπή. Απλά επειδή σαν ηθοποιός θα πρέπει να κλείσω δουλειές τώρα για του χρόνου, ίσως δεν προλάβω. Εννοώ δηλαδή πως μπορεί να κλείσω κάτι και να μην έχω χρόνο μετά να κάνω την εκπομπή», πρόσθεσε.

«Αν συνεχιστεί όμως η εκπομπή και μπορώ, φυσικά και θα την κάνω. Αν πάει Σαββατοκύριακο, σίγουρα θα με βόλευε περισσότερο», πρόσθεσε, επίσης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
212
110
84
60
Media: Περισσότερα άρθρα
Αγγελική Νικολούλη: Υπάρχουν συζητήσεις για να μεταφερθούν κάποια από τα βιβλία μου στην τηλεόραση
«Όταν έχεις ζήσει μια υπόθεση, την έχεις ερευνήσει βαθιά και έχεις κοιτάξει στα μάτια ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, δεν μπορείς να γράψεις επιφανειακά», εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος
Αγγελική Νικολούλη
Newsit logo
Newsit logo