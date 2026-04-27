Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν ξέρω τίποτα για μετακίνησή μου με το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στη ζώνη του Σαββατοκύριακου

«Εγώ ανήκω στην ομάδα του ΣΚΑΙ και θα ανήκω μέχρι να μου πουν ότι σταματάμε» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή “Buongiorno” και τη Βασιλική Μπασιούρη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα θεατρικά του, αλλά και για το τηλεοπτικό του μέλλον.

«Το καλοκαίρι θα είμαι στο θέατρο Άλσος με την Κατερίνα, και τη Ζαρίφη και τη Γερονικολού! Δύο Κατερίνες, με κύκλωσαν, είναι διπλό το χτύπημα. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη και καλοκαιρινή παράσταση», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε στη συνέχεια για τα τηλεοπτικά: «Δεν ξέρω τίποτα για μετακίνησή μου με το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” στη ζώνη του σαββατοκύριακου. Λογικά μέσα στον Μάιο θα παρθούν οι αποφάσεις. Όλα είναι μετέωρα, πρέπει να κοιτάξει ο σταθμός να κάνει τον προγραμματισμό του, το καλύτερο δυνατό γι’ αυτόν και μετά να κρίνει.

Την αγαπάει την εκπομπή και η ιδιοκτησία, τη θέλει και ο σταθμός και ο κόσμος τη θέλει, αλλά όλα θα αποφασιστούν όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα και θα ανήκω μέχρι να μου πουν ότι σταματάμε».