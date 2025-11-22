Media

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View»

Στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου βρέθηκε καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το βράδυ της Παρασκευής (21-11-2025).

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μετά από ερώτηση του παρουσιαστή, αποκάλυψε πως δεν θα πήγαινε με τίποτα καλεσμένος στο Real View.

«Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα με τον Απόστολο Γκλέτσο. Είμαι… team του πώς πρέπει να είναι ένας οικοδεσπότης.

Αν κάποιος σε πιέζει τόσο πολύ και σε λέει και ψεύτη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, παρά να φύγεις. Να κάτσεις εκεί και να σε “χτυπάνε”;», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

