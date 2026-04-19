Γιάννης Τσιμιτσέλης: Με τον ΣΚΑΪ δεν έχω κάνει συζητήσεις, έχω μιλήσει για άλλα πρότζεκτ σε άλλα κανάλια

Για το τηλεοπτικό του μέλλον και για τη φημολογούμενη συνέχιση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN. Τα όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτέλης προβλήθηκαν το Σάββατο (18.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακόμα δεν έχω κάνει συζητήσεις για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Τουλάχιστον με τον ΣΚΑΪ δεν έχω κάνει συζητήσεις, έχω κάνει συζητήσεις για άλλα πρότζεκτ σε άλλα κανάλια. Όχι για εκπομπή, αλλά για σίριαλ. Ακόμα ακούω φήμες για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, μια επίσημη ενημέρωση για του χρόνου δεν έχω», παραδέχθηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Φαντάζομαι ότι άμεσα θα υπάρξουν συζητήσεις για να ξέρω και εγώ τι θα κάνω, όπως και οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εκπομπή. Το να μεταφερθεί η εκπομπή Σαββατοκύριακο είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, που και αυτό αν τεθεί θα το συζητήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα, θα μου ήταν πιο εύκολο, από την άλλη όμως δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς», πρόσθεσε.

«Δηλαδή, αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα είναι στις θέσεις τους; Γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα αυτή τη στιγμή για μια καθημερινή εκπομπή. Είναι όλα αυτά που πρέπει να υπολογίσουν για να δουν τι και πως. Δεν ξέρω και αν υπάρχει αυτό ως θέση ή απλά είναι μια φήμη που πάει από στόμα σε στόμα χωρίς να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στις τηλεοπτικές του δηλώσεις.