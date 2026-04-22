Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο αδελφός του εμφανίστηκε στην εκπομπή του – «Έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός», είπε για τον ηθοποιό

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξένησε στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, τον αδελφό του, Λάμπρο Τσιμιτσέλη, οποίος αναφέρθηκε στις σχέσεις τους.

Όπως είπε ο αδελφός του γνωστού ηθοποιού και παρουσιαστή το μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026), ο Γιάννης Τσιμιτσέλης όταν βρίσκεται εκτός τηλεόρασης είναι ένας ταπεινός και γνήσιος άνθρωπος. Ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης έχει το δικό του padel club στη Ρόδο και με αυτήν την αφορμή βγήκε στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

«Ο Γιάννης έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός, γνήσιος. Πάντα είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε περισσότερο φιλαράκια παρά αδέλφια», είπε αρχικά ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης.

«Ο Γιάννης λέει ότι εγώ είμαι πιο τυχερός ψαράς. Τα συγκεκριμένα ψαρέματα που κάνει τώρα, που τα έχει αναβαθμίσει, δεν τα ξέρω εγώ καλά. Στα ψαρέματα όμως που κάναμε πιο παλιά, ήταν καλύτερος μια ο ένας και μια ο άλλος. Λίγο περισσότερο εγώ. Το σίγουρο είναι ότι καμαρώνω για εκείνον. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για ό,τι έχει πετύχει μέχρι στιγμής», δήλωσε ακόμα.

Τέλος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε ότι ο αδελφός του αυτό το διάστημα ταλαιπωρείται διότι παίρνει κορτιζόνη.

«Ο αδελφός μου φαίνεται να με αγαπάει πάρα πολύ, γιατί ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από κάτι, έχει πρηστεί από την κορτιζόνη και νιώθει άβολα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οικοδεσπότης της εκπομπής.