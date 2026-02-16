Γιασμίν Αλιζαντέ και Σωτήρης Τζεβελέκος καλεσμένοι απόψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show»

Απόψε, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» την Γιασμίν Αλιζαντέ και τον Σωτήρη Τζεβελέκο σε δύο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις.

Αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» την Γιασμίν Αλιζαντ σε μία από τις πιο καθηλωτικές εξομολογήσεις που έχουν ακουστεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Η Ιρανή, που πέρασε με την οικογένειά της από το απόλυτο σκοτάδι της προσφυγιάς στο φως, υψώνει τη φωνή της για όλους εκείνους που στην πατρίδα της αναγκαστικά σιωπούν.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Γιασμίν περιγράφει το οδοιπορικό του τρόμου: από τη φυγή από το Ιράν, λόγω ενός άρθρου του πατέρα της που έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο, μέχρι τη σύλληψη στη Χίο και τους έξι εφιαλτικούς μήνες στις ελληνικές φυλακές. Με δάκρυα στα μάτια, θυμάται τον βίαιο χωρισμό της οικογένειας, τον πατέρα της να παλεύει με τον θάνατο σε απεργία πείνας ενός μήνα και τη σουρεαλιστική στιγμή που τον αντίκρισε στις ειδήσεις, ενώ η ίδια βρισκόταν πίσω από τα κάγκελα. Η Γιασμίν σπάει το τείχος του φόβου, που επιβάλλει το καθεστώς, μιλώντας για τα blackout στις επικοινωνίες, τη θυσία της 22χρονης Μαχσά Αμινί και τον διαρκή φόβο για τους συγγενείς που άφησε πίσω.

Στο πιο συγκινητικό σημείο της συνέντευξης, λυγίζει περιγράφοντας τον δικό της «καημό»: την επιθυμία να επιστρέψει στο Ιράν μόνο και μόνο για να δει τη γιαγιά της, που κάθε φορά στο τηλέφωνο την αποχαιρετά με τη φράση: «Θα φύγω με τον καημό και δεν θα σας ξαναδώ». Μία μαρτυρία που πονάει, μία φωνή που αρνείται να σβήσει και μία ιστορία που υπενθυμίζει ότι η ελευθερία είναι το πιο ακριβό τίμημα της ζωής.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και τον Σωτήρη Τζεβελέκο, που λατρέψαμε μέσα από τις cult βιντεοταινίες και τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου, σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ακμαίος στα 81 του χρόνια, αποκαλύπτει πώς καταφέρνει να διατηρείται τόσο νέος.

Γυρίζει τον χρόνο πίσω στη Θεσσαλονίκη, ενώ θυμάται την πρώτη του ταινία «Ξύπνα Βασίλη» δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου, αλλά και τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου πλάι στη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Σωτήρη Μουστάκα. Μιλά με τρυφερότητα για τη γυναίκα του, Έφη Θεοχάρη, που στάθηκε «κολώνα» δίπλα του, θυμάται την τριετία που δούλευαν μαζί το ταξί τους, ενώ απαντά και στα κακόβουλα σχόλια που διάβασε κάποτε στις εφημερίδες γι’ αυτή του την ενασχόληση.

Τέλος, εξηγεί τη συνειδητή του απόφαση να σταματήσει την υποκριτική το 2008 για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του και κλείνει τη συζήτηση δηλώνοντας πως είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος χωρίς απωθημένα, έχοντας συγχωρέσει όσους δεν του φέρθηκαν καλά.

