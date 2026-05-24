Γιατί ρε πατέρα – επόμενα επεισόδια: Νίκος και Φώντας έρχονται αντιμέτωποι με μία σοκαριστική έκπληξη

Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1, για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η Αντιγόνη δεν παίρνει και πολύ ψύχραιμα την αποκάλυψη του σχεδίου του Νίκου, όπως αντίστοιχα και η Διαμάντω τα έχει πάρει για τα καλά με τη Μαλεφιτσάκη για άλλους λόγους. Ο Δάκης από την άλλη, ενημερώνει τον Μιχαήλο ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, ενώ η Βιβή αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά της. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα.

Γιατί ρε πατέρα: Δευτέρα 25 Μαΐου

Επεισόδιο 31: Η κατάσταση στο σπίτι της Αντιγόνης, είναι αρκετά τεταμένη. Η Αντιγόνη δεν παίρνει και πολύ ψύχραιμα την αποκάλυψη του σχεδίου του Νίκου, όπως αντίστοιχα και η Διαμάντω τα έχει πάρει για τα καλά με τη Μαλεφιτσάκη για άλλους λόγους. Ο Δάκης από την άλλη, ενημερώνει τον Μιχαήλο ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, ενώ η Βιβή αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά της. Φτάνοντας εκεί όμως την περιμένει μια όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη. Το ίδιο βράδυ, ο Νίκος, συνειδητοποιώντας ότι όλα έχουν πάει στραβά, επισκέπτεται τον Μεγάλο και μαζί με τον Φώντα έρχονται αντιμέτωποι με μια σοκαριστική αποκάλυψη…

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 26 Μαΐου

Επεισόδιο 32: Νίκος και Φώντας γνωρίζουν πλέον ότι η απειλή γύρω τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πίστευαν, αλλά δεν λένε τίποτα στη Βιβή. Από την άλλη, ο Μιχαήλος πέφτει για τα καλά «στα χέρια» της Τίνας, ενώ ο Νίκος συναντάει τυχαία μετά από πολλά χρόνια μια παλιά του σχέση, αγνοώντας όμως ότι η Μάγδα τον παρακολουθεί. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, η Αντιγόνη αποφασίζει με τον Ορέστη να πάρουν χωριστούς δρόμους, την ίδια στιγμή που η Βιβή, επίσης, παίρνει μια μεγάλη απόφαση σε σχέση με τον Μιχαήλο…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.