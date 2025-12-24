Συμβαίνει τώρα:
Πλημμύρισε η Πειραιώς – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος της Πέτρου Ράλλη
Media

Γιώργος Καπουτζίδης για Δημήτρη Πετρόπουλο: «Είναι δικαιολογημένο το παράπονο του»

Τι είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης για το reunion του «Παρά 5» που καθήλωσε την Ελλάδα
Ο Δημήτρης Πετρόπουλος
Ο Δημήτρης Πετρόπουλος / NDP Photo

Στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» βγήκε σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης, μία μέρα μετά την προβολή του reunion του Παρά Πέντε.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για όλα τα συναισθήματα που βίωσε ο ίδιος, αλλά και οι συνάδελφοί του στο γύρισμα για το reunion του Παρά Πέντε και αναφέρθηκε, παράλληλα, και στο παράπονο που εξέφραζε τόσα χρόνια ο Δημήτρης Πετρόπουλος που έκανε τον ρόλο του πρωθυπουργού στη σειρά.

«Θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη Πετρόπουλο, που είναι ένας συγκλονιστικός κακός σε αυτή τη σειρά και υπέροχος ηθοποιός…

Το παράπονο που έβγαζε αυτά τα χρόνια είναι απολύτως δικαιολογημένο, γιατί έκανε σκηνές μόνο με τον Γεράσιμο, είναι ο μόνος που αυτό το κοινό βίωμα δεν μπορούσε να το ζήσει μαζί μας», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

 

«Ήταν σε μια άλλη συνθήκη, οπότε είναι δικαιολογημένο αυτό το παράπονο», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
149
147
113
109
Media: Περισσότερα άρθρα
Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Συγκίνηση στο επετειακό επεισόδιο – Τα highlights και η αναφορά στην Ειρήνη Κουμαριανού
Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο reunion της κωμικής σειράς του MEGA - Τα τραγούδια της Ζουμπουλίας και της Θεοπούλας και η πάμπλουτη κληρονόμος Ντάλια εν μέσω οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Συγκίνηση στο επετειακό επεισόδιο – Τα highlights και η αναφορά στην Ειρήνη Κουμαριανού
6
Newsit logo
Newsit logo