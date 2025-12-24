Γιώργος Καπουτζίδης για Δημήτρη Πετρόπουλο: «Είναι δικαιολογημένο το παράπονο του»

Στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» βγήκε σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης, μία μέρα μετά την προβολή του reunion του Παρά Πέντε.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για όλα τα συναισθήματα που βίωσε ο ίδιος, αλλά και οι συνάδελφοί του στο γύρισμα για το reunion του Παρά Πέντε και αναφέρθηκε, παράλληλα, και στο παράπονο που εξέφραζε τόσα χρόνια ο Δημήτρης Πετρόπουλος που έκανε τον ρόλο του πρωθυπουργού στη σειρά.

«Θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη Πετρόπουλο, που είναι ένας συγκλονιστικός κακός σε αυτή τη σειρά και υπέροχος ηθοποιός…

Το παράπονο που έβγαζε αυτά τα χρόνια είναι απολύτως δικαιολογημένο, γιατί έκανε σκηνές μόνο με τον Γεράσιμο, είναι ο μόνος που αυτό το κοινό βίωμα δεν μπορούσε να το ζήσει μαζί μας», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Ήταν σε μια άλλη συνθήκη, οπότε είναι δικαιολογημένο αυτό το παράπονο», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.