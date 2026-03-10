Γιώργος Καραμίχος: Ο λόγος που έφυγε από την Αμερική, τα δύο παιδιά και το spoiler για τον «Άγιο έρωτα»

Ο Γιώργος Καραμίχος έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στην απόφασή του να αφήσει πίσω του την Αμερική και να επιστρέψει στην Ελλάδα όσο και στα δύο του παιδιά. Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις εξελίξεις της σειράς «Άγιος έρωτας».

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (10.03.2026) και μίλησε για τα όσα πρόκειται να συμβούν στη συνέχεια στον «Άγιο έρωτα», αποκαλύπτοντας ότι ο Αντρέας θα φύγει από την Στέρνα. Αρχικά, ο Γιώργος Καραμίχος μίλησε για τη ζωή στην Αμερική.

«Η διαφορά στην δουλειά από την Αμερική είναι πρώτον η εκπαίδευση και το δεύτερο – το πολύ βασικό – τα λεφτά. Η παραγωγή. Όταν δουλεύεις σε μια δουλειά που απευθύνεται σε πολύ κόσμο, η παραγωγή είναι πολύ πιο μεγάλη. Είναι άλλο να έχεις 30 άτομα στο σετ και άλλο να έχεις 5, που θα κάνουν πολλές δουλειές. Και είναι και εντελώς διαφορετική η κουλτούρα. Δηλαδή εκεί υπάρχουν σχολές, που αν κάποιος σπουδάσει για να γίνει βοηθός σκηνοθέτης, θα μείνει μια ζωή βοηθός σκηνοθέτης, γιατί αυτό θέλει να κάνει και υπάρχουν κάποια πράγματα που τηρούνται.

Εδώ σε μια ελληνική σειρά δεν μπορούν όλοι οι ηθοποιοί να έχουν το δικό τους τρέιλερ και το δικό τους καμαρίνι και να αλλάζουν. Αναγκαστικά, όλοι είμαστε λίγο στο “πόδι”, όλοι σε ένα δωμάτιο κι όταν υπάρχει, και στον δρόμο και παντού για να βγει. Είναι πραγματικά ηρωισμός αυτό που συμβαίνει. Στον “Άγιο έρωτα”, αυτό που βλέπετε, γυρίζεται κανονικά σε μια… δουλειά στο εξωτερικό θα χρειάζονταν τουλάχιστον 10 με 15 μέρες το επεισόδιο. Κι εδώ βγαίνει σε μια μέρα το επεισόδιο», δήλωσε ο Γιώργος Καραμίχος.

«Επέστρεψα στην Ελλάδα, πρώτα απ’ όλα γιατί έγινε η πανδημία, οπότε είχα μια πρόταση για δουλειά εδώ με τον “Ήλιο” και εκεί οι τρεις δουλειές που είχα, είχαν παγώσει. Στη σχολή που δίδασκα, μπορούσα να το κάνω online, οπότε όπου κι αν ήμουν γινότανε. Ήρθαμε για καλοκαίρι και μετά η αλήθεια είναι ότι ο γιος αρνήθηκε να φύγει. Έπειτα, έγινε το δεύτερο lockdown.

Στο πρώτο ήμασταν στην Αμερική, στο Los Angeles, στο δεύτερο ήμασταν εδώ. Και μετά τις διακοπές ακυρώθηκε δύο φορές η πτήση λόγους covid… Οπότε, τον γράψαμε στο σχολείο εδώ και μετά είπε “εγώ δεν γυρίζω πίσω Αμερική”. Γιατί είναι τρομακτικό για ένα παιδί στην Αμερική το σχολείο. Κάθε δύο μήνες κάνουν άσκηση πώς θα αντιμετωπίσουν όταν θα μπει κάποιος με όπλο. Αυτό το να αφήνεις το παιδί στο σχολείο και να μην ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο… συν το φαγητό, συν όλα τ’ άλλα», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να ζω στην Ελλάδα σαν ζωή. Πηγαίνω στην Αμερική, πέρσι πήγα στην Αϊόβα κι έκανα γυρίσματα. Προτιμώ το παιδί μου να είναι εδώ και να μεγαλώσει/ Ας τελειώσει το σχολείο και μετά για τις σπουδές αν θέλει ας πάει όπου θέλει.

«Η κόρη μου είναι στην ιδανική χώρα να ζει ένας άνθρωπος, στη Δανία. Είναι ακριβώς το αντίθετο και από την Αμερική αλλά και από την Ελλάδα. Κλείνει τα 28 τον Απρίλιο. Έγινα πατέρας στα 24 και μετά ξανά στα 40», δήλωσε ακόμα ο Γιώργος Καραμίχος, μιλώντας για την πατρότητα.

Οι αποκαλύψεις για τον «Άγιο έρωτα»

Παράλληλα, ο Γιώργος Καραμίχος που υποδύεται τον δικηγόρο Αντρέα Ιωάννου στον «Άγιο έρωτα», μίλησε για τον ρόλο του και όσα πρόκειται να συμβούν στη συνέχεια της σειράς.

«Υπάρχουν δουλειές εκτός Στέρνας που έχω αφήσει πίσω, συν ένα μικρό σκοτεινό δικό μου κομμάτι που φέρω ως Αντρέας Ιωάννου και πρέπει να ικανοποιήσω, που με έχει βοηθήσει να επιβιώσει και να θριαμβεύσω ως δικηγόρος. Οπότε πρέπει να γυρίσω στην Αθήνα να ασχοληθώ με κάποιες υποθέσεις. Προς το παρόν φεύγω για λίγο», αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός, δίνοντας ένα δυνατό spoiler για τις εξελίξεις.

«Περιμένω τα επόμενα επεισόδια για να δω γιατί κρύβομαι. Σίγουρα ο Αντρέας κάνει και καλές πράξεις, κανένας δεν είναι μόνο κακός. Απλώς όταν έχεις μπλέξει με τη μαφία δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις», αποκάλυψε ακόμα.

Επίσης μίλησε και για τον έρωτα του ήρωα με την τηλεοπτική Χριστίνα, αναφέροντας: «Νομίζω ότι δεν ξεπέρασε ποτέ τη Χριστίνα, είναι πολύ φυσιολογικό όταν είσαι τόσο μικρός, στα 18, ο πρώτος σου μεγάλος έρωτας να στιγματίζεται με τέτοια προδοσία. Γιατί για χρόνια νόμιζα ότι εκείνη με πρόδωσε, δεν μπορώ να τη συγχωρήσω γιατί δεν επαναστάτησε. Μετά κατάλαβα ότι με το ζόρι την πάντρεψαν, ήταν έγκυος γι’ αυτό αναγκάστηκαν να την παντρέψουν γρήγορα, δεν θα την πάντρευαν με το γιο του υπηρέτη τους. Μιλάμε για άλλες εποχές».

Τέλος, ο Γιώργος Καραμίχος ανέφερε ότι έχει κοινά στοιχεία με τον ρόλο του.

«Κοινά στοιχεία έχουμε όλοι οι άνθρωποι, απλώς κάποια είναι απ’ την καλή, κάποια είναι απ’ την ανάποδη. Πολλές φορές, για κάποιους ρόλους χρειάζεται να ενεργοποιήσεις τη σκιά σου. Κάτι που εν δυνάμει ξέρεις ότι πάντα ελλοχεύει, αλλά για κάποιο λόγο δεν το αφήνεις να βγει. Όλοι έχουμε τα πάντα μέσα μας, ο τρόπος που φιλτράρουμε κάνει τη διαφορά», είπε χαρακτηριστικά.