Γιώργος Κωνσταντίνου: «Μετανιώνω για τα λάθη μου, μακάρι να μπορούσα να τα διορθώσω»

Συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno έδωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με τον σπουδαίο και λατρεμένο ηθοποιό να μιλά για την καριέρα του, τους κινηματογραφικούς ρόλους που αγάπησε, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο προφιτερόλ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνου, το θέατρο ήταν το καλύτερο βότανο που θα μπορούσε να έχει στην ζωή του, με τον ίδιο να επιλέγει τον ρόλο που αγάπησε περισσότερο στην καριέρα του, ενώ δεν θέλησε να κρυφτεί, δηλώνοντας πως έχει μετανιώσει τα λάθη που έχει κάνει στην καριέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το θέατρο είναι το καλύτερο βότανο που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου. Οι 15 ταινίες που έκανα διαδόθηκαν τόσο πολύ και αγαπήθηκαν τόσο, που κατέληξα να αναγνωριστώ τώρα, εν ζωή. Συνήθως πεθαίνεις και μετά αναγνωρίζεσαι», είπε αρχικά για να προσθέσει στην συνέχεια:

«Ο κινηματογραφικός ρόλος που αγάπησα περισσότερο ήταν στο «Καλώς ήρθε το δολάριο», μου αρέσω πολύ σε αυτό το ρόλο. Το «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» είναι μια τέλεια ταινία, θα μπορούσε να είναι ιταλική ταινία στην Cinecitta. Όταν με ειδοποίησαν για την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για την “οικεία Κοκοβίκου” αισθάνθηκα ευγνώμων, κάνουν σε μένα και την Μάρω Κοντού μεγάλη τιμή».

Παράλληλα ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε και για την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια τονίζοντας: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα μια τέτοια πορεία. Δεν κοιτάζω ποτέ το παρελθόν, έχει πολλά λάθη και πολλούς δράκους. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Φυσικά και μετανιώνω για τα λάθη μου, μακάρι να μπορούσα να τα διορθώσω».

Κλείνοντας, ο αγαπημένος ηθοποιός ανέφερε: «Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου είναι το προφιτερόλ, εκείνο το βράδυ στο Ρεξ, έπεσε όλο το θέατρο. Το προφιτερόλ με κυνηγάει ακόμα, δεν ξεχνιέται ποτέ. Ήταν ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός. Η μεγαλύτερη αποτυχία μου ήταν όταν αποφάσισα να το παίξω θεατρικό επιχειρηματίας».