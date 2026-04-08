Γιώργος Λιάγκας για Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι άυπνη αλλά ευτυχισμένη» – Τα μηνύματα που αντάλλαξαν

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Κατερίνα Καινούργιου την Παρασκευή (03.04.2026) και μάλιστα το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, επιστρέφοντας στο σπίτι με το μωράκι της και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Πολλοί συνάδελφοί της έσπευσαν να της στείλουν ευχές, όπως ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας τηλεφώνησε στην παρουσιάστρια για να της δώσει ευχές, ενώ παράλληλα αντάλλαξε μαζί της και μηνύματα. Όπως αποκάλυψε τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) μέσω της εκπομπής «Το πρωινό», ο παρουσιαστής ζήτησε από την Κατερίνα Καινούργιου να βγει τηλεφωνικά στην εκπομπή του.

«Έστειλα μήνυμα στην Κατερίνα Καινούργιου. Είμαι κι εγώ… Κάτσε να το βρω. Έστειλα, τώρα να το πω; Δεν πειράζει, τώρα σιγά. Επειδή είμαστε ζωντανά εμείς… Με την Κατερίνα μιλήσαμε και με μηνύματα, της έστειλα ευχές και μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Σας το ‘πα προχθές αυτό. Ανέβασε κι η ίδια χθες πολύ ωραίες φωτογραφιούλες, που βγαίναν από το μαιευτήριο, με τον μπαμπά του παιδιού εδώ, με τα ποδαράκια του παιδιού εδώ, τα πατουσίνια…», άρχισε να λέει ο Γιώργος Λιάγκας για τη συνομιλία που είχε μαζί της.

Τότε ο γνωστός παρουσιαστής αποκάλυψε on air ότι ζήτησε από την Κατερίνα Καινούργιου που δουλεύει σε «απέναντι» εκπομπή να βγει και να κάνει δηλώσεις στη δική του!

«Είμαι κι εγώ θρασύς. Αλλά άμα δεν είσαι και θρασύς, σε αυτή τη δουλειά πας μπροστά; Λοιπόν, της στέλνω κι εγώ μήνυμα, της λέω “Κατερίνα μου, Κοιμήθηκες καθόλου; Ή δε σας άφησε το κλάμα να κοιμηθείτε καθόλου;”. Και λέω “Μου ‘ρθε ιδέα, μήπως να σε πάρω να βγεις στον αέρα;”. Εντάξει, ξέρεις γιατί το ‘πα; Γιατί άλλες εκπομπές είναι γραμμένες… Εμείς είμαστε ζωντανά», εξήγησε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε στο μήνυμα του παρουσιαστή και αρνήθηκε ευγενικά την πρότασή του.

«Και μου απαντάει “καλημέρα Γιώργο μου. Είμαι άυπνη, αλλά πολύ ευτυχισμένη” και μου λέει “δε θα ‘θελα να βγω και τα λοιπά, για να μη δημιουργηθεί θέμα”», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Και καλά κάνει! Ούτε εγώ θα έβγαινα στη θέση της. Στη θέση της δεν μπορώ να είμαι γιατί δεν θα μπορούσα να γεννήσω, αλλά λέμε τώρα… Τέλος πάντων, δεν κοιμήθηκαν. Σας δίνουμε την είδηση δεν κοιμήθηκε η Κατερίνα, το κλάμα του μωρού το πρώτο βράδυ, αλλά είναι ευτυχισμένη! Ευτυχισμένη θα ‘ταν έτσι κι αλλιώς. Για ακόμα μια φορά να τους ζήσει», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.