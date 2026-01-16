Γιώργος Ζυγούρης: Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα στις «Σέρρες»

Για τη συμμετοχή στις «Σέρρες» που υπογράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης και την «αντικατάσταση» επί της ουσίας του αείμνηστου συναδέλφου του, Πάνου Νάτση μίλησε ο Γιώργος Ζυγούρης στη συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά, στην ΕΡΤ την Παρασκευή (16.01.2026).

Όπως εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο Γιώργος Ζυγούρης για τη σειρά που σκηνοθετεί ο Γιώργος Καπουτζίδης, «δεν αποφάσισα εγώ να κάνω ακρόαση για τις ”Σέρρες”, με φώναξαν. Με είχαν πάρει παλαιότερα, το ίδιο καλοκαίρι, να μου πουν ότι μάλλον θα κάνουν τις ”Σέρρες 2” και μετά από τρεις μήνες με είδε ο σκηνοθέτης σε μια παράσταση,».

«Του ‘χα πει πει να βρεθούμε για να μιλήσουμε, δεν τον πήρα ποτέ και νόμιζε ότι δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον είχαν δει όμως 4 άτομα, σκέφτηκε να με πάρει τηλέφωνο. Με πήρε λοιπόν και πήγα. Εγώ δεν τον είχα πάρει γιατί ντρέπομαι λίγο μ’ αυτά».

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα. Το ξέρω γιατί μου το ‘χε πει. Μου είχε πει ότι δεν του άρεσε το μαλλί μου. Ούτε και μένα μου άρεσε τότε, οπότε το λέω ελεύθερα δηλαδή. Βλέποντας όμως το βίντεο, νομίζω ότι κάτι του άρεσε και ξανακάναμε άλλη μια γύρα ακρόασης», συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιώργος Ζυγούρης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.