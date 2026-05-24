Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Κυβέλη και ο Ρήγας απειλούν τη Μελίνα

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Η κηδεία της Αγγέλας γίνεται σε βαρύ κλίμα, με τον Νικόλα και την Αλίκη να πονούν περισσότερο απ’ όλους. Ο Νώντας καλύπτει τον τάφο του Μάρκου με κλαριά, για να μην φαίνεται και εξαφανίζεται, την ίδια ώρα που ο Χατζημήτρος επιστρέφει έξαλλος στο σπίτι και δίνει στην Μελίνα ένα γράμμα του Μάρκου, στο οποίο της λέει ότι φεύγει και την εγκαταλείπει. Η Μελίνα συνειδητοποιεί ότι ο Χατζημήτρος γνωρίζει τα πάντα για τη σχέση της με τον Μάρκο και έρχεται αντιμέτωπη με το μένος του… Διαλυμένος ψυχολογικά, ο Άρης προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμα και από την Θάλεια. Εκείνη επιμένει να μείνει μαζί του και να τον βοηθήσει. Μαζί, καταστρώνουν ένα σχέδιο για να αποσπάσουν ομολογία του Ρήγα για τους πρόσφυγες, αλλά σε αυτό θα εμπλακούν άθελά τους και ο Πέτρος με την Αλίκη. Ο Χαραλάμπης, με την Φρίντα στο πλάι του, προσπαθεί να καταλάβει αν κρύβεται κάποια παγίδα πίσω από την πρόταση του Γαληνού. Η Λίτσα υποψιάζεται ότι ο Χατζημήτρος έχει κάνει κακό στον Μάρκο και πάει να βρει τον Νώντα. Η Κυβέλη και ο Ρήγας, ανήσυχοι πως τους κοροϊδεύει ο Χατζημήτρος, αποφασίζουν να απειλήσουν την Μελίνα για να τους αποκαλύψει όλα όσα ξέρει.

Η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να απαντήσουν στο γράμμα που προορίζεται για τον Ρήγα, χωρίς να υποπτεύονται ότι αυτό είναι ένα σχέδιο-παγίδα του Άρη. Ο Χαραλάμπης αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Γαληνού, προειδοποιώντας τον να είναι όλα νόμιμα. Ο Ρήγας και η Κυβέλη πιέζουν τον Χατζημήτρο για να μάθουν τις προθέσεις του και βεβαιώνονται πια ότι σκοπεύει να τους κοροϊδέψει. Εκείνος δεν αφήνει ούτε στιγμή μόνη της την Μελίνα, η οποία προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια από τον πατέρα της. Ο Ιορδάνης ανυπομονεί για τον γάμο του με τη Φρίντα και η Σουμέλα προτείνει στον Πέτρο να κανονίσει μια βραδινή, ανδρική έξοδο για να ξεσκάσει λίγο και ο Νικόλας. Όλοι ξεκινούν για την καθορισμένη συνάντηση με τον Ρήγα, ενώ ο Ιορδάνης ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ