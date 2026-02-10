Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Αλίκη λέει στον Πέτρο όλη την αλήθεια για τον Άρη

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στο επόμενο επεισόδιο του Grand Hotel που θα προβληθεί απόψε Τετάρτη (04.02.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα. Ο Πέτρος, πληγωμένος από την Αλίκη και τον Άρη, προσπαθεί να σταθεί όρθιος, όμως θα μάθει ότι και κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστευόταν ήξερε τι συνέβαινε και του έκρυψε την αλήθεια.

Grand Hotel: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο. Ο Χατζημήτρος, παρά τις αμφιβολίες του για την Μελίνα, επιμένει στον γάμο, ενώ η έρευνα για τον ετεροθαλή αδερφό του θα τον οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στον Ρήγα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ