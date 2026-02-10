Media

Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Αλίκη λέει στον Πέτρο όλη την αλήθεια για τον Άρη

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα
Καλλιόπη Χάσκα
Η Καλλιόπη Χάσκα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στο επόμενο επεισόδιο του Grand Hotel που θα προβληθεί απόψε Τετάρτη (04.02.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα. Ο Πέτρος, πληγωμένος από την Αλίκη και τον Άρη, προσπαθεί να σταθεί όρθιος, όμως θα μάθει ότι και κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστευόταν ήξερε τι συνέβαινε και του έκρυψε την αλήθεια.

Grand Hotel: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο. Ο Χατζημήτρος, παρά τις αμφιβολίες του για την Μελίνα, επιμένει στον γάμο, ενώ η έρευνα για τον ετεροθαλή αδερφό του θα τον οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στον Ρήγα.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα. Ο Πέτρος, πληγωμένος από την Αλίκη και τον Άρη, προσπαθεί να σταθεί όρθιος, όμως θα μάθει ότι και κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστευόταν ήξερε τι συνέβαινε και του έκρυψε την αλήθεια.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
109
81
69
49
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo