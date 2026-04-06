Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Αλίκη λιποθυμά στα χέρια του Άρη, ο οποίος τη μεταφέρει στο νοσοκομείο

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί τη Δευτέρα (30.03.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Grand Hotel: Δευτέρα 06 Απριλίου 2026

Ο Πέτρος μαθαίνει από την Αλίκη ότι θα φύγει στο εξωτερικό και καταρρακώνεται, καθώς νομίζει ότι θα φύγει με τον Άρη. Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον πείσει για το αντίθετο. Πληγωμένος αποφασίζει να αφήσει το Grand Hotel, ενώ η Αλίκη τον παρακαλεί με κάθε τρόπο να μείνει. Ο Άρης, με ήρεμη και εξομολογητική διάθεση, κάνει μία τελευταία προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του. Όλες οι αλήθειες βγαίνουν στο φως, ώστε πατέρας και γιος να μπορέσουν να κάνουν μια νέα αρχή… Ο Αλέξανδρος, σε κρίσιμη ακόμη κατάσταση, αποκαλύπτει ότι τον πυροβόλησε ο Ρήγας, την ίδια στιγμή που η Κυβέλη προσπαθεί να πείσει τον Ρήγα να δώσουν την νέα τους διεύθυνση στην Σοφία. Μια έκπληξη περιμένει τον Ιορδάνη στο σαλόνι του Grand Hotel. Η Αλίκη κάνει μία τελευταία προσπάθεια να πείσει τον Πέτρο να μη φύγει από το ξενοδοχείο, αλλά δεν αντέχει και καταρρέει έξω από την πόρτα του δωματίου του…

Ο Πέτρος, αποφασισμένος να αφήσει το Grand Hotel για πάντα, τους αποχαιρετάει όλους και φεύγει. Απογοητευμένος, λέει στον θείο του πως θα ψάξει για άλλη δουλειά κι εκείνος τον πείθει να τον βοηθήσει στις εργασίες που θέλει να κάνει στον μαχαλά, με τα χρήματα του Ηρακλή Δανέζη. Η Φρίντα πέφτει στην παγίδα που της στήνει ο Ιορδάνης και αρχίζει να ζηλεύει την Ελπίδα που εμφανίζεται για την υπογραφή της ακύρωσης του γάμου με τον Ιορδάνη. Άναυδος μένει ο Χρόνης, όταν εμφανίζεται ο Ασημάκης για να ανακαλέσει την κατάθεσή του, σε σχέση με τη δολοφονία της Βασιλικής. Όταν, όμως, ο αστυνόμος μιλήσει με τον Αλέξανδρο που έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, θα βγουν στην επιφάνεια πολλά κρυμμένα μυστικά που θα ανατρέψουν τα πάντα… Η Αλίκη ζαλίζεται και λιποθυμάει στα χέρια του Άρη, ο οποίος πανικόβλητος την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Εκεί, με κομμένη την ανάσα, ακούει τον γιατρό να του λέει πως η Αλίκη είναι έγκυος…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ