Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Κυβέλη και ο Ρήγας βρίσκονται σε αδιέξοδο

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Η Αλίκη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που φοβόταν, όταν ο Άρης μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Το μυστικό που προσπαθούσε να κρατήσει κρυφό αρχίζει να βαραίνει επικίνδυνα τις σχέσεις όλων. Ο Άρης απαιτεί να μάθει περισσότερα και πιέζει την Αλίκη να μιλήσει και στον Πέτρο. Ο Πέτρος παλεύει μόνος με τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά του για την Αλίκη, χωρίς να γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από τον χωρισμό τους και ένας απρόσμενος επισκέπτης από τη Θεσσαλονίκη έρχεται για να αλλάξει τα πάντα. Η έρευνα γύρω από τον Αλέξανδρο και τη Σοφία παίρνει νέα τροπή, καθώς ο αστυνόμος Κομνηνός προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια της υπόθεσης και πλησιάζει στην αλήθεια για τον Χατζημήτρο. Η Κυβέλη βλέπει το όνειρο της νέας ζωής με τον Ρήγα να μετατρέπεται σε εφιάλτη. Η σκέψη πως ο Αλέξανδρος μπορεί να πεθάνει και η Σοφία να μείνει στη φυλακή τη στοιχειώνει. Για πρώτη φορά αναρωτιέται αν το τίμημα της φυγής τους είναι πιο βαρύ απ’ όσο μπορεί να αντέξει, ενώ με φρίκη διαβάζει στην εφημερίδα ότι ο Ρήγας καταζητείται πια από την Αστυνομία για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Αλέξανδρου…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ