Grand Hotel – Spoiler: Ρήγας και Κυβέλη σε πόλεμο για το ξενοδοχείο

Ο νέος 2ος κύκλος της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel» επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μεγάλες αλλαγές στη ζωή όλων των ηρώων.

Το δημοφιλές σίριαλ κάνει την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και όπως θα δούμε από τα πρώτα επεισόδια το «Grand Hotel» γίνεται μήλον της έριδος ανάμεσα σε Ρήγα και Κυβέλη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αό το πρώτο κιόλας επεισόδιο θα μας απασχολήσει η δολοφονία του Πέτρου αλλά και το γεγονός πως ο άνθρωπος που τον σκότωσε είναι κάποιος που κανείς δεν περιμένει. Κι ενώ η Αλίκη βιώνει το μεγαλύτερο δράμα της ζωή της, μια αναπάντεχη έκρηξη στο ξενοδοχείο αναμένεται να αλλάξει όλα τα δεδομένα. Το «Grand Hotel» βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής με την Κυβέλη να δίνει μια μεγάλη μάχη για να σώσει την περιουσία της. Μάλιστα, εκείνη είναι αποφασισμένη να κάνει ό, τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να απαλλάξει την Αλίκη από τον Ρήγα. Όμως αυτή της την απόφαση θα την πληρώσει ακριβά. Κι αυτό γιατί ο Ρήγας δεν πρόκειται να το αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Ανάμεσά τους θα ξεσπάσει ένας άγριος πόλεμος, με εκείνον να αποφασίζει να πουλήσει το ξενοδοχείο. Το γεγονός αυτό, όμως, οδηγεί την Κυβέλη σε ακραίες πράξεις. Τα προβλήματα για τον Ρήγα φαίνεται πως δεν έχουν τέλος στον δεύτερο κύκλο.

Η ζωή της Αλίκης σε κίνδυνο

Η Αλίκη μαθαίνει ότι ο Ρήγας υπήρξε παντρεμένος με άλλη γυναίκα πριν από αυτή. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι η μόνη διέξοδος για τον γάμο της, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ζωή της. Από την άλλη, ο Άρης είναι αποφασισμένος να αποδείξει την ενοχή του Ρήγα στη σφαγή των προσφύγων και χρησιμοποιεί κάθε μέσο γι’ αυτό… Εν τω μεταξύ, στα νέα επεισόδια θα δούμε τον Ιορδάνη να ερωτεύεται και να παντρεύεται μία γυναίκα που μπορεί να τον σώσει, αλλά και να τον οδηγήσει στην τρέλα. Στο ξενοδοχείο έρχεται ο νέος μαιτρ, ο Διονύσης, ένας γοητευτικός άντρας με ένα καλά κρυμμένο μυστικό εναντίον του Ρήγα.

Η ζωή του Νικόλα, όπως θα δούμε, παίρνει απρόσμενη τροπή, καθώς βρίσκεται κατηγορούμενος για τον βίαιο «θάνατο» της Ελένης και η Αγγέλα θα φτάσει στα άκρα για να τον σώσει. Επίσης, ο Χαραλάμπης αποφυλακίζεται, αλλά είναι εγκλωβισμένος σε μια επικίνδυνη συνεργασία με τον Χατζημήτρο. Όταν μαθαίνει τον κρυφό στόχο του Χατζημήτρου, η σύγκρουση μεταξύ τους είναι μονόδρομος. Μάλιστα, ο Βλάσσης συνεργάζεται με τον Χαραλάμπη και επηρεάζεται σιγά-σιγά από αυτόν και την στάση ζωής του. Κάπου εκεί… ερωτεύεται και καλείται να αποδείξει στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι μπορεί να αλλάξει… Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η μοίρα τιμωρεί με τον χειρότερο τρόπο τη Σοφία και μαζί με εκείνη τιμωρείται και ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι αποφασισμένος να σώσει την οικογένειά του με κάθε κόστος.