Γρηγορία Μεθενίτη: Για να πω «ναι» στο Porto Leone μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω ιστορίες γυναικών της Τρούμπας

«Για να πω το “ναι” στη σειρά μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω ιστορίες γυναικών της Τρούμπας. Θυμάμαι πως συζητάγαμε και με τον Αλέκο Συσσοβίτη, ο οποίος είχε διαβάσει κάποια βιβλία και μου έστειλε κάποια πράγματα», δήλωσε η ηθοποιός Γρηγορία Μεθενίτη που παίζει στο «Porto Leone».

Για τον ρόλο της Ντόρας που ερμηνεύει στη δραματική σειρά «Porto Leone» του Alpha καθώς και για τον τρόπο που επέλεξε να τον προσεγγίσει εξ αρχής μίλησε, μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Η Γρηγορία Μεθενίτη όταν βρέθηκε καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Παρασκευή (06.03.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχε πολύ ενδιαφέρον ότι, μέσα στην τόση φτώχια, οι γυναίκες αποφάσισαν ότι θα πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αυτό ήταν που με ενδιέφερε κιόλας. Προσπάθησα να το βάλω και μέσα στον ρόλο της Ντόρας», είπε ακόμα.

«Ότι δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν άντρα, όπως και η Ντόρα από κανένα αφεντικό, θα βγάλουμε τα λεφτά μόνες μας. Και άμα χρειαζόμαστε και αγόρι, σύντροφο, θα τον πληρώνουμε εμείς και δεν θα μας πληρώνει εκείνος. Είναι μια απελευθέρωση για τη γυναίκα της εποχής εκείνης να το κάνει αυτό», συμπλήρωσε, επίσης, η Γρηγορία Μεθενίτη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωινό της Παρασκευής στον Alpha.