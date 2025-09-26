Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν θα είναι ο Γιώργος Λιάγκας ο πρώτος καλεσμένος στο “The 2night Show”»

Τόσο στις σχέσεις που διατηρεί με τον Γιώργο Λιάγκα εκτός πλατό όσο και στη μείωση επεισοδίων του «The 2night Show» τη φετινή σεζόν αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο γνωστός παρουσιαστής παραχώρησε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Το ‘χουμε” και τον Χάρη Λαμπιδάκη το μεσημέρι της Παρασκευής (26.09.2025) στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τόνισε ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα είναι ο πρώτος του καλεσμένος…

«Δεν θα είναι ο Γιώργος Λιάγκας ο πρώτος καλεσμένος στο “The 2night Show”. Κάποια στιγμή ακούστηκε το όνομα του, να παίξει και οτιδήποτε άλλο, δεν θα είναι τελικά. Για κάποιους λόγους που θα τους συζητήσουμε μια άλλη φορά. Συναντιόμαστε, λέμε μια καλημέρα και μια καλησπέρα, ποτέ δεν υπήρχε σχέση. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε για συνέντευξη, γιατί ο Γιώργος ήταν ο πρώτος καλεσμένος στο “The 2night Show” και υπήρχε τώρα η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια που κλείνουμε φέτος. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει. Δεν κάνουμε όμως παρέα έξω, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση» παραδέχθηκε, αρχικά, ο έμπειρος παρουσιαστής.

«Δεν ταιριάξαμε ποτέ σ’ αυτό το σημείο οπότε δεν έχει να κάνει, αλλά μια καλημέρα θα την πούμε Ζήτησα από πέρσι στον σταθμό να είναι δυο μέρες οι εκπομπή, αντί για τρεις, γιατί ήταν ένα θέμα, αλλά τους είπα πως αν δεν γίνεται, ας κάνω τρεις. “Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αν όμως γίνεται, θα ήθελα να κάνω δυο εκπομπές φέτος” τους είπα, γιατί η εκπομπή για δυο φορές ξεκίνησε», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Φτάσαμε να κάνουμε τρεις και τέσσερις, μέχρι και Πέμπτη κάναμε, οπότε δεν μπορούσα να το κάνω έτσι όπως το ήθελα. Επειδή κάνουμε μια εγγραφή, ερχόταν πολύς κόσμος και δε μπορούσα κάποια στιγμή να απολαύσω αυτό που έκανα. Κι αν αρχίζω να μην απολαμβάνω αυτό που κάνω, προσπαθώ να το σταματήσω», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, Γρηγόρης Αρναούτογλου στην καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού στο MEGA.