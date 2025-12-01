Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ανέστη Ευαγγελόπουλο: Αν στα 52 μου θεωρούμαι γέρος, τότε αυτό είναι στενάχωρο

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραχώρησε δηλώσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή του από την Κύπρο. Ο δημοφιλής παρουσιαστής αναφέρθηκε στον φετινό ανταγωνισμό στην τηλεόραση, που είναι πιο σκληρός από πέρυσι, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είπε πρόσφατα για εκείνον ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρωτήθηκε για την τηλεθέαση της ταξιδιωτικής εκπομπής που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1 και έδειξε ικανοποιημένος. Αποκάλυψε μάλιστα πως έχει ήδη ανανεώσει με τον τηλεοπτικό σταθμό για ακόμα μία σεζόν.

«Το αποτέλεσμα στο RoadShow είναι θετικό, αν και δεν είναι όπως πέρσι. Φέτος ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Πέρσι είχε βγει πρώτο σε τηλεθέαση, κέρδισε τα πάντα, φέτος απέναντι από το GNTM που κάνει 110.000 ευρώ το επεισόδιο και εμάς 20.000 ευρώ ή το Voice που επίσης κοστίζει όσο το GNTM… όταν βρίσκεσαι απέναντι από τέτοια μεγαθήρια και μόνο που κλείνεις με περίπου ένα 11% για μένα είναι πολύ ευχάριστο», αναφέρει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποκαλύπτοντας πως η ταξιδιωτική του εκπομπή έχει ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν.

«Δεν το γνωρίζω το παιδί, του εύχομαι καλή επιτυχία. Αν εγώ στα 52 μου θεωρούμαι γέρος, τότε αυτό είναι στενάχωρο. Είναι λίγο άδικο για το 50, εγώ “γέρο” δεν λέω ούτε έναν άνθρωπο 70 χρονών», απαντά ο παρουσιαστής στη δήλωση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου περί «γεροντολαγνείας στην ελληνική τηλεόραση».

«Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να στεναχωριέται το παιδί, να θέλει να κάνει πράγματα ή να μην του πηγαίνουν καλεσμένοι. Εγώ όσο είμαι στην τηλεόραση δεν στηρίζω τα vidcast, εκτιμώ την προσπάθειά τους. Πάρα πολλοί θέλουν να βγουν στην τηλεόραση και όσοι είναι στην τηλεόραση θέλουν να κάνουν και επιτυχία στο διαδίκτυο», συνεχίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Εγώ πάντα σιχαινόμουν το infotainment, ήθελα να ξέρω πάντα τι θα δω σε μία εκπομπή. Εμένα η ψυχολογία μου, ακόμα και στο ραδιόφωνο, όταν ασχοληθώ με κάτι τόσο σοβαρό, μου χαλάει η διάθεση και δεν μπορώ να κάνω πλάκα», ξεκαθαρίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2025, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η σύντροφός του Νάνσυ Αντωνίου είχαν πραγματοποιήσει βραδινή έξοδο και δεν είχαν ξεφύγει από τα φλας των φωτογράφων.