Γρηγόρης Μελάς για Γιώργο Λιάγκα: Του είχε κάνει πρόταση ο Alpha και χάλασε την τελευταία στιγμή

Ο Γρηγόρης Μελάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και μοιράστηκε πληροφορίες του από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Με τη φετινή σεζόν να πλησιάζει προς το τέλος της, η φημολογία που αναπτύσσεται για κορυφαίους δημοσιογράφους και παρουσιαστές τροφοδοτεί συζητήσεις. Πίσω από τις κάμερες, τα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών καταστρώνουν τα πλάνα τους και φαίνεται να βολιδοσκοπούν τις προθέσεις παρουσιαστών για ενδεχόμενη συνεργασία. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα, όπως φαίνεται.

Ο Γρηγόρης Μελάς αναφέρθηκε αρχικά στη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα: «Επειδή ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας δημοσιογράφος με τον οποίο συμφωνώ, αλλά και με τον οποίο διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη συνεργασία, κάτι που δεν έχει διαψευστεί μέχρι στιγμής. Γενικά περνάμε καλά, τουλάχιστον την ώρα που βγαίνω εγώ.

Τον Γιώργο, θεωρώ ότι τον έχουμε βάλει λίγο στο μικροσκόπιο, ακόμη και εγώ, όταν κάνει κάτι το υπερτονίζουμε, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν χειρότερα σε αυτή την τηλεόραση και έχοντας το άλλοθι ή κάποια δύναμη τέλος πάντων μέσα στα social, τους φερόμαστε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και αγάπη. Γνωρίζω ότι είναι σε καλό δρόμο οι επαφές που έχει κάνει.

Ο Γιώργος δεν είναι μόνο στο μικροσκόπιο του ΑΝΤ1. Του είχε κάνει πρόταση ο Alpha και χάλασε τελευταία στιγμή από την πλευρά του Γιώργου», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Για τη Ζέτα Μακρυπούλια είπε πως: «Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν το “Ρουκ Ζουκ” θα μπει στον πάγο. Η Ζέτα, έχοντας υπογράψει για δώδεκα εκπομπές για να είναι στο “Moments”, θεωρώ ότι αυτό είναι και ένας προάγγελος της ανανέωσης του συμβολαίου της με τον ANT1».

Σε άλλο σημείο εστίασε στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στην ιστορική εκπομπή, το περασμένο καλοκαίρι: «Πιστεύω πολύ στον Παναγιώτη Στάθη. Θεωρώ ότι ο ANT1 έκανε ένα λάθος, το οποίο είναι συναισθηματικό λάθος. Κράτησε τον τίτλο. Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης δεν έριξε το βάρος στην εκπομπή που δημοσιογραφικά γνωρίζω ότι μπορεί να ρίξει. Ο Παναγιώτης Στάθης, το θεωρώ σίγουρο ότι θα είναι. Υπάρχει σκέψη για μία γυναίκα στο πλάι του».

Μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Μελάς αναφέρθηκε στους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο: «Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν πέσει οριστικές υπογραφές με τον Σκάι. Έχουν συμφωνήσει σε όλα, ακόμα και σε κάποιους πολύ αυστηρούς όρους. Το συμβόλαιο είναι δύο συν ένα», είπε.