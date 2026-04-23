H Ελένη Χατζίδου αποχώρησε εκτάκτως από το «Breakfast@Star» λόγω αδιαθεσίας

«Είναι το θέμα της υγείας της που την ταλαιπωρεί», είπε ο air o σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου
Μία έντονη αδιαθεσία ανάγκασε την Ελένη Χατζίδου να φύγει από το «Breakfast@Star» πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή το πρωί της Πέμπτης (23.04.2026). Την αποκάλυψη έκανε ο σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου.

Επιστρέφοντας από ένα διαφημιστικό διάλλειμα, ο Ετεοκλής Παύλου ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι η αγαπημένη του σύζυγος, Ελένη Χατζίδου, δεν κατάφερε να μείνει στη θέση της, διότι την ταλαιπωρεί το θέμα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες με την υγεία της και δεν ένοιωθε καθόλου καλά. 

«Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ελένη δεν είναι εδώ. Έπρεπε να φύγει, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να φύγει, δεν νιώθει καλά.

Είναι το θέμα της υγείας της που την ταλαιπωρεί, το ξέρετε από την αρχή της εβδομάδας. Εντάξει, περαστικά. Τι να πω; Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάω κι εγώ να δω πώς είναι», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

«Το πάλεψε πολύ, δεν μπόρεσε όμως να συνεχίσει», πρόσθεσε για την Ελένη Χατζίδου.

Τέλος η ομάδα της εκπομπής ευχήθηκε στην παρουσιάστρια και τραγουδίστρια «περαστικά».

Media: Περισσότερα άρθρα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη και στην Τίνα Μεσσαροπούλου – «Να βγει πιο δυνατός από αυτή τη μάχη»
«Θέλω σήμερα τέτοια, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη» είπε μεταξύ άλλων η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κατά τη διάρκεια του «Happy Day»
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έπαιξε απόσπασμα της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου «για να ανέβει η ακροαματικότητα της δικής του» όπως είπε
«Άμα δεν έχουμε περιεχόμενο, θα εμπιστευτούμε τους καλύτερους και θα τους βάζουμε τον αέρα τους να ακούγεται» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Δημήτρης Ουγγαρέζος
