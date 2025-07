Η Αναστασία Γιάμαλη συγκινήθηκε στην τελευταία της εκπομπή: «Ραντεβού τον Σεπτέμβρη»

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (06.07.2025) ο κύκλος της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» που προβάλλεται στο MEGA με οικοδέσποινα την Αναστασία Γιάμαλη.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος αφού ευχαρίστησε τους τηλεθεατές και τους συντελεστές της εκπομπής, ανακοίνωσε ότι παραμένει στο MEGA και έδωσε ραντεβού με το κοινό για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα μας βλέπετε όλες και όλους μαζί γιατί ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Είμαι σίγουρη ότι εσείς από το σπίτι όταν βλέπετε στο τέλος της σεζόν τον κόσμο της κάθε εκπομπής συγκινημένο, αναρωτιέστε, γιατί. Θα σας πω, κι εγώ φέτος μαθαίνω σε αυτή την ένταση δουλειάς. Είναι δύσκολο και πιεστικό. Αλλά και πολύ ωραίο. Και γι’ αυτό είμαι εδώ με τους ανθρώπους μου, με την ομάδα των Εξελίξεων για την οποία είμαι υπερήφανη. Γιατί όλες κι όλοι μαζί παλέψαμε φέτος να βάλουμε το κομμάτι της ενημέρωσης τα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής», δήλωσε συγκινημένη.

«Η τηλεόραση είναι ομάδα, για κάθε λεπτό αέρα που βλέπετε εργάζονται πολλοί άνθρωποι, πολλές ώρες. Κι εργάζονται σκληρά και δίνουν την ψυχή τους. Κι ευχαριστώ καθέναν και κάθε μια ξεχωριστά. Οπερατέρ, μοντάζ, μακιγιάζ, ενδυματολογικό, το κοντρόλ, για να φτάνει η εικόνα σε εσάς όπως φτάνει. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι που ήρθα εδώ, τέτοια εποχή ήταν όταν πρωτοπερνούσα τις πόρτες του Μεγάλου Καναλιού, δεν περίμενα ότι θα είχα τόση ελευθερία. Αυτό ήταν το ερώτημα που μου έθετε ο κόσμος με τον οποίο συνομιλούσα on ή off the record. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς», πρόσθεσε η Αναστασία Γιάμαλη.

Αμέσως μετά ευχαρίστησε τους συνεργάτες της αλλά και τον πρόεδρο του σταθμού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον πρόεδρο, τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και την ελευθερία. Είναι τεράστιο προνόμιο. Αυτή η ελευθερία πραγματώνεται όμως στην ενημέρωση του σταθμού από τον διευθυντή Ενημέρωσης, τον Σταμάτη Μαλέλη. Έναν άνθρωπο συνώνυμο της τηλεόρασης που αντί να βάζει καλούπια, τα σπάει κι αφήνει κάθε λουλούδι να ανθίσει. Και κάθε άνθρωπο που από κάθε θέση συνέβαλε και διευκόλυνε την προσπάθειά μας», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε να αναφέρει τα ονόματα των συνεργατών της.

«Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω κι εσάς, καθεμία και καθέναν ξεχωριστά, που κάτσατε σπίτι ή που μας αναζητήσατε αργότερα on demand. Νομίζω ότι προσεγγίσαμε την επικαιρότητα με ανθρωπιά κι αξιοπρέπεια. Αυτό ήταν το δικό μας στοίχημα. Αυτό ήταν το δικό μου προσωπικό στοίχημα. Νομίζω πως το κερδίσαμε. Ευχαριστούμε για όλα. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη», είπε κλείνοντας η Αναστασία Γιάμαλη.