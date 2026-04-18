Η έκπληξη της Ζέτας Μακρυπούλια έκανε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να «λιώσει»

Στις ωραιότερες στιγμές της ζωής του έκανε αναδρομή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ του Σαββάτου (18.04.2026), όταν βρέθηκε καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια στο νέο επεισόδιο του «Moments» στον ΑΝΤ1.

Στη διάρκεια της εκπομπής, μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έμελλε να δεχθεί την έκπληξη από τη Ζέετα Μακρυπούλια, τον λατρεμένο του μπαμπά στο πλατό για να ακολουθήσει μία ακόμα, εξ αποστάσεως, έκπληξη. Ο λόγος για τον μοναχογιό του, Αναστάση που του έστειλε ένα μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγια καρδιάς δοσμένα από τη φωνή του μικρού αγοριού, τα οποία και «λύγισαν» συναισθηματικά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο άκουσμά τους.

«Για όλους εσάς είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αλλά για μένα είναι ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος ευγενικός, με ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά για όλους. Όταν είμαστε μαζί, μου αρέσει να κάνουμε βόλτες και να εξερευνούμε καινούργια μέρη. Μου αρέσει να πηγαίνουμε ταξίδια μακρινά, θα ήθελα να πάμε στην Ιαπωνία».

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο γυμναστήριο, είχε κρυφτεί σε μία μικρή πόρτα και με έβγαζε φωτογραφίες. Μπαμπά με κάνεις ρεζίλι, αλλά έχεις πλάκα. Σαν χαρακτήρες δεν μοιάζουμε, αλλά έχουμε τα ίδια δάχτυλα. Κάτι είναι κι αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό που μου έχει πει και δεν ξεχνάω είναι ότι, αν πάω να κρύψω κάτι, σίγουρα θα το μάθει. Οπότε δεν κρύβω τίποτα. Όταν μεγαλώσω θα ‘θελα να μοιάσω στον μπαμπά μου, και στη δουλειά και στον χαρακτήρα. Μπαμπά, σ’ αγαπώ», κατέληξε, με γλυκύτητα, ο μικρός Αναστάσης, συγκινώντας τον πατέρα του.

Τότε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραδέχθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια και στον «αέρα» του «Moments» πως «είναι ένας γλύκας. Θέλω να πω ότι κάθε βράδυ έτσι κλείνουμε, ”μπαμπά, σ’ αγαπώ”, ”Αναστάση, σ’ αγαπώ”. Κάθε πρωί έτσι ξυπνάμε, ”μπαμπά, σ’ αγαπώ”, ”Αναστάση, σ’ αγαπώ”. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και θέλω να ‘ναι ευτυχισμένος».

«Του ‘πα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή, είχα και τα λόγια της μάνας μου στο μυαλό μου, ”θέλω μόνο να προσπαθείς”. Γιατί αγχώνεται με διάφορα πράγματα».