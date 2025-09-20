Η Ελλάδα ψηφίζει: Σε φάση προετοιμασίας η επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού του ΣΚΑΪ

«Η Ελλάδα ψηφίζει», το πιο καινοτόμο και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι – σόου κρατάει την υπόσχεσή του στους τηλεθεατές και επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο, στον ΣΚΑΪ!

Το πιο διαδραστικό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ που προσφέρει άμεση συμμετοχή και διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό σε αληθινό χρόνο, γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική, για να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις! Περισσότερη δράση, ασταμάτητες ανατροπές, μεγαλύτερη αγωνία!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

192 παίκτες έχουν ζήσει μέχρι στιγμής αυτή την αξέχαστη εμπειρία και τώρα οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν για να προσφέρουν σε περισσότερους τολμηρούς την ευκαιρία να κάνουν το πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι έτοιμοι να δώσουν το μεγαλύτερο έπαθλο, το οποίο αυτή τη φορά μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 40.000 ευρώ!

«Η Ελλάδα ψηφίζει»! Έλα κι εσύ, δήλωσε συμμετοχή στο ielladapsifizei.gr και πες «ναι» στην πρόκληση.