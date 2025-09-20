Media

Η Ελλάδα ψηφίζει: Σε φάση προετοιμασίας η επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού του ΣΚΑΪ

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι έτοιμοι να δώσουν μέχρι και 40.000 ευρώ
Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Ντσούνος
O Χρήστος Κούτρας με τον Γιάννη Ντσούνο

«Η Ελλάδα ψηφίζει», το πιο καινοτόμο και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι – σόου κρατάει την υπόσχεσή του στους τηλεθεατές και επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο, στον ΣΚΑΪ!

Το πιο διαδραστικό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ που προσφέρει άμεση συμμετοχή και διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό σε αληθινό χρόνο, γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική, για να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις! Περισσότερη δράση, ασταμάτητες ανατροπές, μεγαλύτερη αγωνία!

192 παίκτες έχουν ζήσει μέχρι στιγμής αυτή την αξέχαστη εμπειρία και τώρα οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν για να προσφέρουν σε περισσότερους τολμηρούς την ευκαιρία να κάνουν το πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι έτοιμοι να δώσουν το μεγαλύτερο έπαθλο, το οποίο αυτή τη φορά μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 40.000 ευρώ!

«Η Ελλάδα ψηφίζει»! Έλα κι εσύ, δήλωσε συμμετοχή στο ielladapsifizei.gr και πες «ναι» στην πρόκληση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo