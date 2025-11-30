Η Φιλαρέτη Κομνηνού στο newsit.gr: «Δεν έχω μετανιώσει για τα “όχι” που έχω πει» – Οι αποκαλύψεις για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Η Φιλαρέτη Κομνηνού είναι μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς, με μία λαμπρή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Κάθε της ρόλος είναι για εκείνη μία νέα πρόκληση και λατρεύει να υποδύεται διαφορετικούς ρόλους. Αυτό κάνει και φέτος, καθώς στην τηλεόραση την απολαμβάνουμε στον ρόλο της δυναμικής Κατερίνης Χαριτάκη στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ενώ στο θέατρο δίνει σάρκα και οστά στην Άνι Γουίλκς, μία εμμονική θαυμάστρια που παγιδεύει έναν συγγραφέα στην παράσταση «Misery».

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα μίλησε αποκλειστικά στο newsit.gr για τις εξελίξεις στο σίριαλ «Μία νύχτα μόνο», τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Λάλο και τη Λυδία Φωτοπούλου, το έργο που πρωταγωνιστεί στο θεατρικό σανίδι, τον μονάκριβο γιο της, Γιώργο Παπαγεωργίου και τα κριτήρια με τα οποία κρίνει και διαλέγει την κάθε τηλεοπτική πρόταση που της γίνεται. Παράλληλα, η Φιλαρέτη Κομνηνού εξομολογείται ότι λατρεύει να περνάει χρόνο με την εγγονή της, Έλλη – Φιλαρέτη, ενώ δηλώνει ότι η ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή, είναι ανεκτίμητης αξίας.

Οι αποκαλύψεις για το «Μια νύχτα μόνο»

Πώς νιώθετε που πρωταγωνιστείτε στη νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό;

Νιώθω όμορφα που βρίσκομαι στο «Μια νύχτα μόνο». Μεγαλώνουν τα χαμόγελα και η όρεξη για δουλειά όταν νιώθουμε ότι έχει ανοίξει μια αγκαλιά από το κοινό και κάνουμε μαζί παρέα.

Τι σας γοητεύει στον ρόλο της ηρωίδας που υποδύεστε, της Κατερίνης Χαριτάκη;

Στην Κατερίνη με γοητεύει το πόσο έξυπνη και δυνατή γυναίκα είναι καθώς επίσης και γεγονός το ότι, ενώ δείχνει σκληρή, έχει να θεραπεύσει ένα τραύμα της προσωπικής της ζωής που την εξευτέλισε κοινωνικά. Το ότι είναι όμως τόσο παρεμβατική στην ερωτική ζωή του γιου της και στην επιθυμία του να παντρευτεί την Αρετή δεν με γοητεύει καθόλου!

Τι να περιμένει το κοινό στα επόμενα επεισόδια της σειράς;

Μα ήδη σας έχω δώσει spoiler. Ας αρκεστούμε σε αυτό όσον αφορά στην οικογένεια Χαριτάκη! Συμβαίνουν πολλά ακόμα και στα άλλα πρόσωπα της σειράς.

Θα συνεχίσει η Κατερίνη να διατηρεί καλές σχέσεις με την αδελφή της;

Βέβαια, ναι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται στα σενάρια που έχουμε μέχρι τώρα διαβάσει. Αυτές οι δύο έχουν ένα τρομερό δέσιμο, είναι κάτι σαν δίδυμες. Ενώ είναι τελείως διαφορετικές ως χαρακτήρες, αγαπιούνται βαθιά και υποστηρίζουν η μια την άλλη στα δύσκολα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στην σχέση τους.

Πώς είναι η συνεργασία σας με τη Λυδία Φωτοπούλου, που υποδύεται την αδελφή σας, την Ανέζα;

Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική! Με την Λυδία είναι γνωστό ότι είμαστε φίλες από τα νεανικά μας χρόνια, έχουμε παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις στο Κρατικό Θέατρο στην Θεσσαλονίκη. Την αγαπώ και νιώθω ότι ανήκει στην οικογένειά μου. Εξάλλου τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, μεγαλώσανε μαζί. Κοίτα σύμπτωση και στην σειρά έχουμε γιους που είναι φίλοι και συνεργάζονται!

Ο Οδυσσέας τρέφει αισθήματα για την Αρετή και φαίνεται διατεθειμένος να τη διεκδικήσει. Η μητέρα του θα ενέκρινε αυτή τη γυναίκα για τον γιο της;

Η μητέρα του έχει λόγους να ανησυχεί για τις επιλογές του γιου της από το παρελθόν. Αν προσθέσει κανείς και την λατρεία και προστατευτικότητα που του έχει καταλαβαίνει ότι έρχονται δύσκολες στιγμές στη σχέση μάνας και γιου.

Πώς είναι η σχέση σας με τον τηλεοπτικό σας γιο, τον Δημήτρη Λάλο;

Με τον Δημήτρη είχαμε συναντηθεί στο θέατρο Επί Κολωνώ πριν από κάποια χρόνια και κάναμε παρέα και εκτός θεάτρου. Τώρα νιώθω ότι απολαμβάνουμε και οι δύο την τηλεοπτική μας συνάντηση. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα ως ηθοποιό και με συγκινεί που ως συνεργάτης είναι τόσο προστατευτικός.

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Για μένα πάντως έχει τρελό ενδιαφέρον που υποκριτικά φέτος παίζω τόσο διαφορετικούς ρόλους»

Στην τηλεόραση δε σας απολαμβάνουμε συχνά. Έχετε μετανιώσει για κάποιο από τα «όχι» σας;

Όχι, δεν έχω μετανιώσει για τα “όχι” που έχω πει, παρόλο που οικονομικά οι προτάσεις που μου έχουν γίνει κατά καιρούς ήταν πολύ δελεαστικές.

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις δουλειές σας;

Προτεραιότητα πάντως στα κριτήρια μου είναι κατ’ αρχήν οι συνεργάτες, ο ρόλος και – τώρα πια – και τα οικονομικά. Βέβαια, διαπιστώνω ότι οι προτάσεις οι τηλεοπτικές με ταυτίζουν συνήθως με το μοντέλο της δυναμικής και πλούσιας γυναίκας, που μένει σε υπέροχα σπίτια. Για μένα πάντως έχει τρελό ενδιαφέρον που υποκριτικά φέτος παίζω τόσο διαφορετικούς ρόλους. Στο θέατρο παίζω μια παρανοϊκή γυναίκα και είμαι μεταλλαγμένη σχεδόν στην όψη.

Θεατρικά φέτος βρίσκεστε στην παράσταση «Misery», στο θέατρο Άνεσις. Τι σημαίνει για σας αυτή η δουλειά;

Αυτή η δουλειά για μένα βασικά σημαίνει την αναμέτρηση με έναν εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο ρόλο, που στην κυριολεξία προσφέρεται για υλικό έρευνας ακόμα και για τους ψυχαναλυτές. Έχω μιλήσει με ειδικούς για να μπορέσω να εισχωρήσω στον παρανοϊκό κόσμο της ηρωίδας μου.

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Αυτό που θαυμάζω στον γιο μου είναι το πόσο απίστευτα δημιουργικός είναι»

Ο γιος σας, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ακολουθεί τα βήματά σας στην τέχνη της υποκριτικής. Τι θαυμάζετε σε εκείνον;

Ο Γιώργος ακολούθησε τα βήματα της μάνας του στην αρχή, αλλά στην πορεία τα προσπέρασε και πήγε πολύ παρακάτω! Γιατί εκτός από ηθοποιός είναι και σκηνοθέτης, έχει σκηνοθετήσει μια από τις πιο σπουδαίες παραστάσεις της δεκαετίας, τον «Άριστο» που παιζόταν για 5 χρόνια και έχει πάρει θριαμβευτικές κριτικές. Επίσης, παράλληλα είναι τραγουδιστής των Polkar που χρόνια τώρα γεμίζουν εμβληματικές μουσικές σκηνές.

Αυτό που θαυμάζω στον Γιώργο είναι το πόσο απίστευτα δημιουργικός είναι, όταν έχει μια ιδέα ξεκινάει μόνος του να βρει παραγωγό, συντελεστές για να πραγματοποιήσει αυτό που ονειρεύτηκε.

Θα θέλατε να παίξετε μαζί στο θεατρικό σανίδι ή στην τηλεόραση;

Φυσικά. Εάν έρθει κάτι πολύ ενδιαφέρον μπορεί και να το κάνουμε.

Έχετε μία μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα και ταυτόχρονα αποκτήσατε σε μικρή ηλικία τη δική σας οικογένεια. Ήταν εύκολο για μία νεαρή καλλιτέχνιδα να ισορροπεί ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια;

Εύκολο δεν ήταν και δεν είναι αλλά αυτό που σου προσφέρεται, η ισορροπία με την προσωπική ζωή, είναι ανεκτίμητης αξίας.

Πώς χαλαρώνετε τον ελεύθερό σας χρόνο;

Ο ελεύθερος χρόνος ειδικά φέτος με το θέατρο και τα γυρίσματα έχει γίνει πολύτιμος και αφιερώνεται στις επισκέψεις και στο babysitting στην εγγονή μου.

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια;

Είναι νωρίς ακόμα για τα επόμενα σχέδια. Προς το παρόν να μου ευχηθείτε καλή δύναμη, γιατί προβλέπεται δύσκολος και απαιτητικός ο χειμώνας!