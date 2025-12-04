Media

Η Κατερίνα Καινούργιου αυτοτρολάρεται: Θέλω να αποφύγω να πω χρόνια πολλά στη Βαρβάρα, είναι δύσκολη λέξη

«Η Βαρβάρα, η υδρορροή και η Βραυρώνα είναι από τα πιο δύσκολά μου» αποκάλυψε με χιουμοριστική διάθεση η παρουσιάστρια
Η Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου

Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες που γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη (4.12.25) είπε η Κατερίνα Καινούργιου καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στην «Super Κατερίνα» στο Open.

Με χιουμοριστική διάθεση η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι ήθελε να αποφύγει να πει χρόνια στις εορτάζουσες σήμερα γιατί, όπως εξήγησε, η Βαρβάρα είναι δύσκολη λέξη.

«Καλημέρα αγαπημένοι τηλεθεατές, Πέμπτη 4 του Δεκέμβρη. Μου λέει η Έλλη στο καμαρίνι “να πεις χρόνια πολλά στις Βαρβάρες”. Της λέω “θέλω να το αποφύγω. Γιατί είναι δύσκολη λέξη, το Βαρβάρα. Αλλά θα το πω», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

 

 

«Χρόνια πολλά Βαρβάρα. Πολύ δύσκολη λέξη αυτή. Η υδρορροή και η Βραυρώνα είναι από τα πιο δύσκολά μου», ανέφερε.

«Παρ’ όλα αυτά, χρόνια πολλά βρε κορίτσια, να ‘στε πάντα καλά», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
97
89
78
57
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo