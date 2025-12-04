Η Κατερίνα Καινούργιου αυτοτρολάρεται: Θέλω να αποφύγω να πω χρόνια πολλά στη Βαρβάρα, είναι δύσκολη λέξη

Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες που γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη (4.12.25) είπε η Κατερίνα Καινούργιου καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στην «Super Κατερίνα» στο Open.

Με χιουμοριστική διάθεση η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι ήθελε να αποφύγει να πει χρόνια στις εορτάζουσες σήμερα γιατί, όπως εξήγησε, η Βαρβάρα είναι δύσκολη λέξη.

«Καλημέρα αγαπημένοι τηλεθεατές, Πέμπτη 4 του Δεκέμβρη. Μου λέει η Έλλη στο καμαρίνι “να πεις χρόνια πολλά στις Βαρβάρες”. Της λέω “θέλω να το αποφύγω. Γιατί είναι δύσκολη λέξη, το Βαρβάρα. Αλλά θα το πω», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Χρόνια πολλά Βαρβάρα. Πολύ δύσκολη λέξη αυτή. Η υδρορροή και η Βραυρώνα είναι από τα πιο δύσκολά μου», ανέφερε.

«Παρ’ όλα αυτά, χρόνια πολλά βρε κορίτσια, να ‘στε πάντα καλά», πρόσθεσε.