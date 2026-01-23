Η Κατερίνα Καινούργιου έβαλε τα κλάματα στον «αέρα» της εκπομπής της: Συγκινήθηκα, είναι και το ορμονικό

Σε μία ιδιαίτερη περίοδο ζωής βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η Κατερίνα Καινούριου, καθώς κυοφορεί το πρώτο της παιδάκι με τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA, όπως παραδέχτηκε στον «αέρα» της εκπομπής της το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) λόγω των αλλαγών που προκαλεί η εγκυμοσύνη στις ορμόνες της, έχει γίνει ιδιαίτερα ευσυγκίνητη. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου δε δίστασε να βάλει τα κλάματα, παραακολουθώντας τις δηλώσεις της Ευλαμπίας Ρέβη και του συζύγου της, Σωτήρη Σκουλούδη για τον ερχομό του γιου τους.

«Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά στο να το βιώσω αυτό. Είδα τη συγκίνησή της, την ευτυχία τους, τη χαρά τους. Κοίτα τη γλυκούλα μου, κλαίει…» είπε η Κατερίνα Καινούργιου η οποία δε βλέπει την ώρα να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της.

«Συγκινήθηκα. Όταν βλέπω μωράκια τώρα και όλα αυτά… δε ξέρω τι με έχει πιάσει. Παλιά δεν ήμουν τόσο ευσυγκίνητη. Τώρα είναι λογικά και το ορμονικό…

Παρόλο που έχω βιώσει αυτή τη στιγμή από τις φίλες μου και πάντα κλαίω, τώρα που είμαι πιο κοντά και βλέπω την Ευλαμπία, και τη βλέπω τόσο ευτυχισμένη, βλέπεις εκείνη τη στιγμή όλα τα άλλα είναι τόσο μικρά… Ωραίο ζευγάρι» πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Είναι πάρα πολύ πολύ συγκινητικό. Είναι συγκλονιστικά αυτά που ζούμε. Συγγνώμη αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραία.

Ήθελα πάρα πολύ να έρθει φυσιολογικά το μωράκι μας. Όλα έδειχναν ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Στο ραντεβού που κάναμε είχα ανεβάσει πίεση, οπότε κρίθηκε ότι πρέπει να κάνουμε καισαρική. Ο θηλασμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα», είπε η Ευλαμπία Ρέβη για τον ερχομό του μωρού της.