Η Κατερίνα Καινούργιου κάνει πρεμιέρα στον Alpha τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με νέους συνεργάτες

Στέφανος Κωνσταντινίδης, Φρόσω Κυριαζή, Χάρης Χρονόπουλος και Δάφνη Μπόκοτα θα βρίσκονται στο πάνελ της
Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον ALPHA για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., με μια ανανεωμένη «Super Κατερίνα». Πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής.

Η εκπομπή του ALPHA με οικοδέσποινα την Κατερίνα Καινούργιου παραμένει πιστή στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα της, συνδυάζοντας lifestyle νέα, αλλά και ενημέρωση με ουσία όποτε υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις.

Με την υπογραφή της έμπειρης δημοσιογραφικής ομάδας, η «Super Κατερίνα» φέρνει live συνδέσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο, αναλύσεις για τα πρόσωπα και τα θέματα της επικαιρότητας.

Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία.

Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα.

Η Έλενα Πολυκάρπου, καθημερινά, θα μας μεταφέρει τα lifestyle νέα με αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Ο Πέτρος Συρίγος, και φέτος, θα μας χαρίζει τις πιο νόστιμες και εύκολες συνταγές!

Η Βάσια Μαυράκη, με τις αστρολογικές της προβλέψεις θα φροντίζει να ξεκινά η μέρα μας γνωρίζοντας τι… πλανητικό μας περιμένει!

Η «Super Κατερίνα», έρχεται να δώσει ρυθμό στα πρωινά μας.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 10:00 π.μ., στον Alpha.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Αρχισυνταξία: Θοδωρής Σημαντηράκης

Παραγωγή: Green Pixel

