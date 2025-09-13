Η Κατερίνα Καινούργιου στο ανανεωμένο zappit.gr: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος»

Μία… ανάσα πριν από την έναρξη της εκπομπής της στον ALPHA, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Γιώργο Σκρομπόλα για λογαριασμό του νέου και ανανεωμένου zappit.gr.

Μεταξύ άλλων, η λαμπερή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον ύπουλο πόλεμο που έχει δεχτεί στην επαγγελματική της πορεία, ενώ μίλησε και για προηγούμενους συνεργάτες της, που βρίσκονται ακόμα μέσα στην καρδιά της. Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έχει δώσει «μάχες» για να αμείβονται με καλούς μισθούς άνθρωποι που έχουν περάσει από την εκπομπή της.

«Φέτος αλλάζουν κάποια πράγματα. Οι αλλαγές χρειάζονται στη ζωή μας και πολλές φορές είναι για καλό. Κλείνουν κάποιοι κύκλοι και ανοίγουν κάποιοι καινούριοι κύκλοι πρέπει κάποια πράγματα που μπορεί ίσως να σου έκαναν και κακό να τα αφήσεις πίσω. Συζητήσαμε με τους ανθρώπους του Alpha ότι αυτό που λέγεται “Super Κατερίνα” πρέπει να πάει ένα βήμα μπροστά. Είναι η πρώτη φορά που μέσα μου έχω μια πολύ όμορφη αισιοδοξία», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Αυτά αλλάζουν, δεν είναι κάτι. Με τον Θέμη (σ.σ. Μάλλη) φτάσαμε σε ένα σημείο και οι δύο που είπαμε ότι ο καθένας θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια συνεργασία που τέλειωσε άσχημα», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Τον Γρηγόρη Γκουντάρα τον αγαπάω πάρα πολύ και θα μου λείψει σαν άνθρωπος», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Θλίβομαι γιατί η πλευρά που το έκανε, το έκανε λίγο ύπουλα. Αυτός ο ύπουλος πόλεμος, εμένα αυτό με ενόχλησε. Προτιμώ όταν κάτι σε έχει ενοχλήσει να με πάρεις τηλέφωνο και να μου το πεις. Όχι να προσπαθείς υπογείως με διάφορα πονηρά δημοσιεύματα ή διαρροές να προσπαθείς να αμαυρώσεις την εικόνα μου. Το ότι η Κατερίνα άλλαξε εταιρεία παραγωγής ή συνεργάτες δεν σημαίνει ότι είναι κακό παιδί. Αυτά νιώθω ότι γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους αλλά πια δεν με απασχολεί.

Από κάθε συνεργασία και σχέση με ανθρώπους κρατάω τα καλά κομμάτια αυτής της σχέσης, να προχωράνε, να κάνουν άλλα πράγματα… Εύχομαι για όλους τους ανθρώπους, και για τον Θέμη (σ.σ. Μάλλη) και για τον Νίκο (σ.σ. Κοκλώνη) να κάνουν τεράστιες επιτυχίες και να είναι στην κορυφή. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα κάνω εγώ», δήλωσε για τον ύπουλο πόλεμο που έχει δεχτεί.

«Στα παλαιότερα χρόνια, για συγκεκριμένους συνεργάτες μου, δεν θέλω να πω ονόματα, έμπαινα μπροστά για τεράστιες αμοιβές που αν τις πω ποτέ θα πουν αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να αμειβόταν με αυτά τα χρήματα. Στο τέλος βίωσα την αχαριστία», ανέφερε ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια.

Πηγή: zappit.gr