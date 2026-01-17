Η Λυδία Φωτοπούλου στο newsit.gr: To «Μια νύχτα μόνο», οι σταθμοί της καριέρας της κι η οικογένεια – «Έγινα ξανά γιαγιά»

Η Λυδία Φωτοπούλου είναι δοσμένη εδώ και δεκαετίες στην τέχνη της υποκριτικής και έχει διαγράψει μια λαμπρή και πολυετή πορεία στις σημαντικότερες θεατρικές σκηνές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια όμως την έχει γοητεύσει και η «μικρή οθόνη»! Έτσι, φέτος το τηλεοπτικό κοινό την απολαμβάνει στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Η σπουδαία ηθοποιός μιλάει στο newsit.gr για τον ρόλο της Ανέζας Παπαμιχάλη και μας δίνει μία μικρή… γεύση από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε στα νέα επεισόδια, καθώς η σειρά επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Για τη Λυδία Φωτοπούλου το θέατρο είναι ζωτικής σημασίας! Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, θυμάται ποιες είναι για την ίδια οι σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της, ενώ αναφέρεται στη μακροχρόνια φιλία που διατηρεί με την καλή της συνάδελφο, Φιλαρέτη Κομνηνού, με την οποία συνεργάζεται φέτος στο αγαπημένο σίριαλ «Μια νύχτα μόνο».

Παράλληλα, η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα δηλώνει ότι απολαμβάνει στο έπακρον και τον ρόλο της γιαγιάς! Μάλιστα, μας αποκαλύπτει, ότι πρόσφατα απέκτησε και δεύτερο εγγονάκι και λατρεύει να αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στην οικογένειά της.

Πώς νιώθετε που είστε μέρος της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό;

Είναι πάντα χαρά να κάνεις μια δουλειά και να βλέπεις ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Είναι μια καλοδουλεμένη σειρά, με πολύ σασπένς, με έρωτα και πιστεύω ότι αυτά ξεκουράζουν τον κόσμο, τους αρέσει να τα παρακολουθούν.

Με την Ανέζα έχετε κοινά στοιχεία;

Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν κάποια. Η Ανέζα είναι κοντά με την αδελφή της, η οποία είναι πολύ δυναμική, αγαπάει τον έλεγχο, φοβάται συνεχώς να μην πληγωθεί ο γιος της και αυτό την κάνει πολλές φορές να επεμβαίνει στη ζωή του.

Η Ανέζα, από την άλλη πλευρά, είναι μια ήρεμη δύναμη που προσπαθεί να κρατάει τον ρόλο της ισορροπίστριας μέσα στην οικογένεια. Έχει και αυτή πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά της, τα προσέχει, αγωνιά αλλά πάντα από λίγο μακριά, τους δίνει δηλαδή τον χώρο τους . Αυτά είναι στοιχεία που τα έχω κι εγώ, αυτής της ήρεμης δύναμης.

Λογικά έτσι πρέπει να λειτουργεί μία μητέρα, αλλά η Κατερίνη έχει πληγωθεί πολύ από την σχέση της με τον άντρα της κι αυτή η πληγή διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της. Βέβαια και η Ανέζα δεν έχει περάσει καλύτερα, θα τα δούμε σιγά σιγά, γιατί τα σενάρια πάντα ξεδιπλώνονται αργά-αργά. Ακόμα και εμείς δηλαδή ξέρουμε λίγα παραπάνω από το θεατή, δεν ξέρουμε όλη την ιστορία. Επίσης η Ανέζα έκανε τις σπουδές της στη Γαλλία, στη Σχολή Καλών Τεχνών κι αυτό της έδωσε έναν αέρα πιο φιλελεύθερο από τα στενά όρια της Κρήτης. Φεύγοντας, γνώρισε μια πιο ελεύθερη κοινωνία, οπότε και εκείνη διαμορφώθηκε κάπως έτσι.

Τι να περιμένουμε στα επόμενα επεισόδια;

Στα επόμενα επεισόδια της σειράς να περιμένουμε ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Εκεί που τα πράγματα νομίζει κανείς ότι στρώνουν και πηγαίνουν όλα καλά, πάντα κάτι συμβαίνει και ανατρέπεται η προηγούμενη κατάσταση. Αυτό έχει ενδιαφέρον σε μια ιστορία, να εξελίσσεται και συνεχώς να εντείνει την αγωνία των θεατών για το τι θα γίνει παρακάτω.

Θα συνεχίσει η Ανέζα να διατηρεί καλές σχέσεις με την αδελφή της;

Ούτε αυτό το ξέρω, αλλά ελπίζω πως ναι, γιατί η αγάπη τους είναι μεγάλη και αποδεδειγμένη. Οπότε πιστεύω ότι ό,τι και να συμβεί, ακόμα κι αν έρθουν σε κάποια κόντρα, η αγάπη τους θα υπερισχύσει.

Η σχέση σας με τον Τάσο Ιορδανίδη που υποδύεται τον γιο σας πώς είναι;

Πάρα πολύ καλή. Είναι εξαιρετικό πλάσμα και ηθοποιός και τον συμπαθώ πάρα πολύ, εντός και εκτός. Είμαστε τυχεροί , όλοι οι συνεργάτες είναι υπέροχοι.

Είναι τύχη να δουλεύετε με ανθρώπους που εκτιμάτε και περνάτε όμορφα.

Ναι, όπως και με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, που είμαστε μαζί από πάρα πολύ νέες, από την εποχή της Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Θεάτρου. Όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν κενά στις συναντήσεις μας, όταν βρισκόμαστε είναι σαν να μην έχουμε χωρίσει καθόλου. Και είμαστε κι οι δύο μας πολύ χαρούμενες που παίζουμε τις αδελφές. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια που λένε. (Γελάει).

Έχετε δηλώσει ότι δεν κάνατε νωρίτερα τηλεόραση, διότι φοβόσασταν την κάμερα. Σήμερα ποια είναι η σχέση σας με το μέσον;

Σήμερα η σχέση μου με την τηλεόραση είναι τέλεια, έχει απόλυτα εξομαλυνθεί. Ήταν ο φόβος αλλά και η αγάπη μου για το θέατρο, που ήταν πάντα τόσο μεγάλη και δεν υπήρχε χρόνος. Τώρα που κάνω τηλεόραση, αν παρατηρήσει κανείς, δεν κάνω θέατρο. Δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο, μου είναι δύσκολο. Γιατί το θέατρο μου τρώει σχεδόν όλη τη μέρα, ενώ η τηλεόραση έχει το καλό ότι πας, γίνεται το γύρισμα, επιστρέφεις σπίτι σου και δεν απασχολεί το μυαλό σου κάτι, παρά μόνο η μελέτη σου για την επόμενη μέρα ή για τη μεθεπόμενη. Είναι πολύ πιο εύκολη πνευματικά και σωματικά από το θέατρο. Είχα ανάγκη λίγο μιας ξεκούρασης. Και ήρθε πολύ ωραία και «κούμπωσε» η ιστορία με την τηλεόραση.

Τι αγαπάτε περισσότερο στη δουλειά σας;

Μου αρέσει να παίζω συνεχώς άλλα πρόσωπα. Νιώθω ότι με διασκεδάζει, με ευχαριστεί σε απίστευτο βαθμό να ψάχνω να βρω πως να «φτιάξω» έναν άνθρωπο. Αλλά και με πλουτίζει συγχρόνως, διότι ανακαλύπτω νέα στοιχεία του εαυτού μου. Μου αρέσει να αναζητώ την αιτία πίσω από κάθε πράξη. Γιατί κάθε ζωή έχει και το παρελθόν που κουβαλάει. Έναν χαρακτήρα δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε αν δεν ξέρουμε όλα τα προηγούμενα.

Πολλές φορές έχω πει ότι το θέατρο μου έχει δώσει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι εγώ του έχω δώσει. Το θέατρο έτσι και το αγαπάς, είναι μια ολόκληρη περιουσία ψυχής. Περιουσία από κόσμους, από σύμπαντα που σε συντροφεύουν συνεχώς. Και το γεγονός ότι είναι ανθρωποκεντρικό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ψάχνω αυτό το μυστήριο που είναι ο άνθρωπος.

Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα σας που ξεχωρίζετε;

Ναι, ξεχωρίζω τις συναντήσεις μου με ανθρώπους που με βοήθησαν να προχωρήσω ή μου χάρισαν ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ας πούμε, από τους πρώτους ήταν ο Ανδρέας Βουτσινάς, που θεωρώ ότι ήτανε ο πρώτος ουσιαστικός δάσκαλος που είχα, όσον αφορά την υποκριτική τέχνη και μου έμαθε πάρα πολλά .Αλλά και μετά ήμουνα τυχερή, δούλεψα με τους καλύτερους σκηνοθέτες της εποχής εκείνης. Ο Δημήτρης Μαυρίκιος ήταν μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις. Η πρώτη μας έγινε το ’79 , όταν μου «χάρισε» τον ρόλο της Ιουλιέττας. Είναι από τις αναμνήσεις που κρατάω βαθιά μέσα μου. Ακόμα ξεχωρίζω τη γνωριμία και τη συνεργασία μου με τον Νίκο Καραθάνο. Η «Γκόλφω» είναι από τις πιο σημαντικές παραστάσεις που συμμετείχα. Επίσης ο Γιάννης Χουβαρδάς και όλα τα χρόνια του Αμόρε, το θέατρο που πραγματικά άλλαξε το θεατρικό τοπίο στην Ελλάδα, γιατί ήταν το πρώτο θέατρο με εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, με μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και με την προσωπική δουλειά όλων μας στην προετοιμασία των παραστάσεων. Είμαι πολύ τυχερή που τα έζησα όλα αυτά. Και τόσα άλλα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. (Γελάει).

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια;

Υπάρχουν σχέδια, αλλά δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα…

Τι κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο;

Τον ελεύθερο χρόνο μου τον περνάω με την οικογένειά μου και με τα εγγόνια μου κι αυτό με ευχαριστεί πολύ.

Έχετε και δεύτερο εγγονάκι;

Ναι, έχουμε ένα μωρό έξι μηνών και είναι τρέλα! Χαίρομαι που έγινα ξανά γιαγιά.

Όταν είμαι μόνη στο σπίτι μου αρέσει να βλέπω ταινίες, σειρές και να περνάω χρόνο διαβάζοντας, ακούγοντας μουσική ή πηγαίνοντας να δω παραστάσεις στο θέατρο. Επίσης, ξανάρχισα γυμναστική κι αυτό μου κάνει πολύ καλό.