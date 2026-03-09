Η πασχαλινή διαφήμιση, η Κατερίνα Καραβάτου, ο Χρήστος Φερεντίνος, το κοκορέτσι και οι αντιδράσεις στα social media

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πρωταγωνιστούν στη νέα διαφήμιση μεγάλης εταιρείας με φόντο το φετινό Πάσχα. Η επιχείρηση που έχει παράδοση στις σχετικές καμπάνιες, φαίνεται πως κατάφερε για ακόμα μια χρονιά να πετύχει το στόχο της με το «καλημέρα». Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του σποτ, οι συζητήσεις και οι αντιδράσεις στα social media, διαδέχονται η μία την άλλη.

Η πασχαλινή διαφήμιση της εταιρείας παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει αρχικά πολλά… περιθώρια παρερμηνείας. Σε πρώτο πλάνο διαρκώς, οι πρωταγωνιστές του σποτ, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος.

Οι δυο τους ανταλλάσσουν πειράγματα, βλέμματα και χαμόγελα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο παιχνιδιάρικο φλερτ. Η απάντηση έρχεται λίγο αργότερα, όταν το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα: οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζουν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό… κοκορέτσι, με το λογότυπο της εταιρείας να προβάλλεται μπροστά τους.

Πολλοί χρήστες έδειξαν να διασκεδάζουν με το χιούμορ του σποτ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή». Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που είδαν τη διαφήμιση με αρνητική ματιά, σχολιάζοντας: «Κι έλεγα πως δε θα δω χειρότερο σποτ», «Μια αηδία από όλες τις απόψεις», «Πόσο ψεύτικο και στημένο», «Σαχλαμάρα».

Η ανάρτηση της εταιρείας

«Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη!

ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!». Τη διαφήμιση κοινοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram και η Κατερίνα Καραβάτου σημειώνοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη….!».