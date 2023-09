Ήταν ένα πλάνο που… κανείς δεν περίμενε να δει: την Ράνια Τζίμα με τσιγάρο στο δελτίο του MEGA.

Ένα πλάνο που… φυσικά δεν ήταν ηθελημένο, αλλά οφείλεται σε ένα τεχνικό πρόβλημα που «έκοψε» το βίντεο, την ώρα που η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του MEGA είχε πιάσει το ηλεκτρονικό της τσιγάρο. Η Ράνια Τζίμα δεν άργησε να γίνει viral.

Η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε σήμερα (24.09.2023) καλεσμένη στο «Χαμογέλα και Πάλι» και φυσικά η Σίσσυ Χρηστίδου δεν θα μπορούσε να μην τη ρωτήσει για το επίμαχο πλάνο.

«Έγινα πάλι viral; Έγινα πάλι. Oops, I did it again. Εντάξει, τι να πω; Καπνίζω. Δεν είμαι χαρούμενη που καπνίζω. Δεν είμαι περήφανη που καπνίζω. Παρακαλώ πολύ, μην καπνίζετε αν μπορείτε.

Κι εγώ θα προσπαθήσω να το κόψω, είναι στόχος ζωής για μένα αυτό κάπου παρακάτω. Αλλά και οι δημοσιογράφοι είμαστε άνθρωποι κανονικοί, που μπορεί πού και πού να καπνίσουμε, να πιούμε ένα ποτό. Δεν είμαστε γυάλινοι. Και τρώμε και κοιμόμαστε και καπνίζουμε. Είμαστε άνθρωποι.», επισήμανε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA.

Η Ράνια Τζίμα τόνισε, επίσης, ότι συνεχίζει να μην βλέπει τι γράφεται για εκείνη στο Twitter και ούτε πρόκειται να το αλλάξει αυτό. «Δεν γίνεται να κάνω αυτή τη δουλειά. Αν κάνω αυτή τη δουλειά, δε θα κάνω τη δική μου.

Επειδή είσαι άνθρωπος και αυτό μπορεί να σε επηρεάσει, μπορεί να σε απομακρύνει από το δικό σου κέντρο», τόνισε κλείνοντας το θέμα η Ράνια Τζίμα.