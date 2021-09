«Δωρίσαμε τα όργανα της μαμάς μου, κάποιοι άλλοι άνθρωποι πήραν ζωή», λέει η Σμαράγδα Καλημούκου.

Η Δέσποινα Καμπούρη με την κάμερα της εκπομπής «Πάμε Δανάη!» συνάντησε τη Σμαράγδα Καλημούκου, η οποία μίλησε και για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε όταν «έχασε» τη μητέρα της.

«Έχουν περάσει 13 χρόνια από το “Λατρεμένοι μου γείτονες”. Πήγαινα σχολείο όταν γυριζόταν. Δεν είναι η δουλειά μου η υποκριτική, είμαι δασκάλα χορού», είπε η Σμαράγδα Καλημούκου.

Εξήγησε πως η ευκαιρία της δόθηκε αφού οι άνθρωποι της σειράς την είχαν δει στο So you think you can dance και της ζήτησαν να περάσει από casting: «Όταν με πήραν τηλέφωνο νόμιζα ότι μου έκαναν φάρσα».

Η Σμαράγδα Καλημούκου αναφέρθηκε και στις πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν «έχασε» τη μητέρα της: «Δυστυχώς έχασα τη μαμά μου, και αυτό μου άλλαξε τη ζωή.

Η μαμά μου ήταν για εμένα τα πάντα. Μετά από αυτό ωρίμασα απότομα. Πλέον η μητέρα μου είναι ο φύλακας άγγελός μου.

Ήταν ξαφνικό. Δεν ήταν άρρωστη, ήταν κάτι που συνέβη ξαφνικά μια μέρα που πήγαινε στη δουλειά της. Είναι μια στιγμή που με έχει σημαδέψει. Κάναμε δωρεά οργάνων, οπότε κάποιοι άλλοι άνθρωποι πήραν ζωή μέσα από εκείνη και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό».

Η Σμαράγδα Καλημούκου μίλησε και για όσα κάνει τώρα, που εργάζεται ως plus size μοντέλο, ενώ ετοιμάζεται να κάνει και τα πρώτα της βήματα ως επιχειρηματίας: «Δεν είναι απαραίτητο να έχεις παραπανίσια κιλά για να είσαι plus size μοντέλο. Μία γυναίκα με καμπύλες πλέον είναι plus size».