Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» του Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) θα είναι μεταξύ των ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στις Κάννες, σύμφωνα με το Variety, ακολουθώντας τα βήματα του «Τοp Gun: Maverick» το 2022.

Σε παραγωγή των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας, ο Χάρισον Φορντ υποδύεται για τελευταία φορά τον διάσημο αρχαιολόγο. Μαζί του πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων, οι Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen) Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge) και Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas).

Αν και το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Απριλίου, υπάρχουν ήδη οι πρώτες φήμες και για άλλες ταινίες που θα κάνουν την πρεμιέρα τους εκεί, όπως το «Asteroid City» του Γουές ‘Αντερσον με τον Τομ Χανκς και η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής όπως ανακοίνωσε το περασμένο μήνα το Φεστιβάλ θα είναι ο Ρούμπεν Έστλουντ (Ruben Östlund) ο Σουηδός σκηνοθέτης που κέρδισε δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα για το «The Square» και το «Triangle of Sadness».

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου.

