Η Τατιάνα Στεφανίδου κάνει πρεμιέρα με το «Power Talk» στο ΣΚΑΪ

Η εκπομπή θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και θα είναι καθημερινά στις 17:45 στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Με το Power Talk επανέρχεται η Τατιάνα Στεφανίδου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, μετά από έναν χρόνο απουσίας και αναμένεται να μας κρατάει καθημερινά συντροφιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, η νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17:45 στο ΣΚΑΪ.

Το Power Talk, η καινοτόμα κοινωνική εκπομπή με την Τατιάνα Στεφανίδου, έρχεται να ανοίξει τα debate της καθημερινής ζωής. Οι καλεσμένοι και οι πολίτες μάλιστα θα έουν την δυνατότητα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, χωρίς φίλτρα.

Με ζωντανή και διαδικτυακή παρουσία, το κοινό θα συμμετέχει ενεργά εκφράζοντας την άποψη του.

Μια πρωτοποριακή εκπομπή διαλόγου και αντιπαράθεσης, που αγγίζει κοινωνικά, πολιτικά και θέματα της επικαιρότητας και που ο κόσμος καλείται να μοιραστεί σκέψεις, απορίες, προβληματισμούς. Ο πολίτης θα μπαίνει μπροστά και δεν θα αποτελεί πλέον μόνο θεατή.

Κάθε απόγευμα, τα μικρόφωνα ανοίγουν και ο λόγος δίνεται σε εσάς.

Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου, λοιπόν, από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:45 στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

