Η «Θεοπούλα» Έφη Παπαθεοδώρου στο βίντεοκλιπ του Akyla για το «Ferto», ο ρόλος του Γιώργου Καπουτζίδη

Στο γύρισμα του «Ferto» του Akyla θα εμφανιστεί σε ρόλο – έκπληξη η «Θεοπούλα» του «Παρά πέντε», Έφη Παπαθεοδώρου. Όπως αποκάλυψε η έμπειρη ηθοποιός, την πρόταση της την έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης και εκείνη συμφώνησε.

«Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», ανέφερε η Έφη Παπαθεοδώρου, εν όψει της Eurovision τον άλλο μήνα στη Βιέννη, όπου η Ελλάδα θα πάρει μέρος με το «Ferto».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στο Αγρίνιο, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης της αδελφής της, Χαράς Παπαθεοδώρου, με τίτλο «Σιταράλωνα 1965 / Μορφές με μολύβι», παρουσία πλήθους κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, η Έφη Παπαθεοδώρου ετοιμάζει μία ξεχωριστή συμμετοχή, καθώς θα λάβει μέρος στο βιντεοκλίπ του Akyla για το τραγούδι «Ferto».

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει».