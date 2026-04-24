Η Ζέτα Μακρυπούλια αρνήθηκε να μιλήσει για τη Μαρία Ιωαννίδου που παραπονέθηκε γιατί δεν την κάλεσε στο «Moments»

Η Ζέτα Μακρυπούλια παραχώρησε νέες δηλώσεις και μίλησε τόσο για τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα όσο και στο παράπονο που εξέφρασε για εκείνη η Μαρία Ιωαννίδου.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον Γιώργο Βιολέντη παραχώρησε η Ζέτα Μακρυπούλια, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Τζένη Τζένη» που πρωταγωνιστεί. Τα όσα είπε η ηθοποιός για το έργο και τη Μαρία Ιωαννίδου προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026).

«Είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτή τη δουλειά και χάρηκα πολύ το χειροκρότημα του κόσμου. Και σήμερα και χθες που κάναμε τη γενική πρόβα, ήρθαν πολλοί δικοί μας άνθρωποι και τους άρεσε», είπε αρχικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσθεσε: «Μου είπαν πολύ ωραία λόγια, έχει πολύ συγκινητικές στιγμές η παράσταση. Είναι η ταινία “Τζένη Τζένη” αλλά λίγο πειραγμένη. Είναι η ταινία αλλά με έναν άλλο τρόπο… Σαν να τη βλέπεις από μακριά, σαν να ρίχνεις μία ματιά στο παρελθόν».

Η Ζέτα Μακρυπούλια ανέφερε επίσης: «Τώρα τι να περιμένετε; Η παράσταση αυτή να κυλήσει, να πάει καλά, να τελειώσει, να έρθει το καλοκαίρι, να κάνουμε διακοπές. Τα τηλεοπτικά με απασχολούν. Συζητήσεις όμως που να έχω και απαντήσεις, δεν έχω. Έχω κάνει κάποιες. Σε λίγο καιρό φαντάζομαι θα μάθουμε τα νέα όλοι».

Όσο για το παράπονο της Μαρίας Ιωαννίδου που δεν έχει βρεθεί στην εκπομπή «Moments», η Ζέτα Μακρυπούλια απέφυγε να σχολιάσει: «Να μου επιτρέψετε να πάω λίγο μέσα γιατί έχουν έρθει φίλοι να με δουν, σας ευχαριστώ πολύ».