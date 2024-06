Ημιτελικός «Just the 2 of Us» με εμφάνιση – έκπληξη του Λευτέρη Πανταζή

Μια «ανάσα» πριν τον μεγάλο τελικό, το λαμπερό πάρτι του «Just the 2 of Us» ξεκίνησε στις 21:00 με τον Λευτέρη Πανταζή να κάνει μια εμφάνιση – έκπληξη στον ημιτελικό.

Act επί σκηνής, ερμηνείες και ανατρεπτικές εμφανίσεις συνθέτουν τον ημιτελικό του «Just the 2 of Us» υπό την «ενορχήστρωση» του Νίκου Κοκλώνη.

Ο «μετρ» της διασκέδασης, Λευτέρης Πανταζής, θα έχει διπλό ρόλο στον ημιτελικό του show καθώς θα ανέβει στη σκηνή του J2US για να ξεσηκώσει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά κάθεται και στην καρέκλα του κριτή, αναπληρώνοντας την Καίτη Γαρμπή, που απουσιάζει.

Χρέη guest κριτή κάνει και ο Γιώργος Αρσενάκος, ο οποίος κάθεται στη θέση του Σταμάτη Φασουλή που λόγω της θεατρικής του παράστασης, δεν βρίσκεται στον ημιτελικό.

Τα 6 ανατρεπτικά ζευγάρια του show θα ερμηνεύουν για τον ημιτελικό από δύο τραγούδια το καθένα, βάζοντας τα δυνατά τους να κερδίσουν κοινό και κριτική επιτροπή και να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του J2US.

Στον τελικό θα βρεθούν 4 ζευγάρια, γεγονός που σημαίνει ότι απόψε (28/6/24) θα υπάρχει διπλή αποχώρηση. Η τελική απόφαση για το ποια ζευγάρια θα αποχωρήσουν από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr