Ιωάννα Μαλέσκου: «Φυσικά και αγαπώ τον ΣΚΑΪ, δεν ξέρω αν ο ΣΚΑΪ αγαπάει την Ιωάννα»

«Ο ΣΚΑΪ αγαπάει την Ιωάννα;», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΙ ήταν το βράδυ της Παρασκευής η Ιωάννα Μαλέσκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, αναφέρθηκε και στον ΣΚΑΪ, βάζοντας στο φινάλε το δικό της… ερωτηματικό!

«Τα φιλιά μας στον ΣΚΑΙ αρχικά, γιατί μετά από τόσα χρόνια έρχομαι ξανά εδώ, στη δική σου αγκαλιά, βέβαια. Είναι σαν σπίτι μου. Αυτό που αισθάνομαι εγώ είναι η δική μου αγκαλιά, Φάνη! Είναι μαγικό», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε: «Θα ξαναγύρναγες στο “πατρικό” σου;».

Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε: «Θα ξαναγύρναγα στην αγκαλιά ανθρώπων που με θέλουν. Τώρα που ήρθα στη φωλίτσα σας, χαίρομαι γιατί μου ξυπνούν θύμησες ωραίες. Φυσικά και αγαπώ τον ΣΚΑΪ, δεν έχω με κανέναν τίποτα. Ερωτηματικό, ο ΣΚΑΙ αγαπάει την Ιωάννα;».