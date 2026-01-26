Συμβαίνει τώρα:
Media

Ιωάννα Μαλέσκου: Χαίρομαι που επανέρχεται η Κατερίνα Καραβάτου

«Δυστυχώς ή ευτυχώς όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα», είπε για το τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, αναφέροντας ότι δεν χαίρεται με αυτή την εξέλιξη
Ιωάννα Μαλέσκου
H Ιωάννα Μαλέσκου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Για τις αλλαγές του ΑΝΤ1 στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, τονίζοντας ότι χαίρεται για την Κατερίνα Καραβάτου και στενοχωριέται για την Ελένη Τσολάκη. 

Στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026).  Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια απάντησε για τη φετινή σεζόν, τον ανταγωνισμό.

«Πρέπει να κάνουμε ταξίδια γενικά και το έχω βάλει στόχο να ταξιδεύω», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου σε ερώτηση για το ταξίδι της στο Άμστερνταμ.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Είναι όλα σούπερ μέχρι στιγμής, με τέλεια διάθεση. Δεν αγχωνόμαστε για τον ανταγωνισμό. Χαίρομαι που επανέρχεται η Κατερίνα Καραβάτου, αλλά δεν χαίρομαι που έγινε με αυτόν τον τρόπο για την Ελένη (σ.σ. Τσολάκη). Δυστυχώς ή ευτυχώς όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα».

Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Περρή, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε, λακωνικά: «Φιλάκια!».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
99
99
95
74
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo