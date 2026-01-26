Ιωάννα Μαλέσκου: Χαίρομαι που επανέρχεται η Κατερίνα Καραβάτου

Για τις αλλαγές του ΑΝΤ1 στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, τονίζοντας ότι χαίρεται για την Κατερίνα Καραβάτου και στενοχωριέται για την Ελένη Τσολάκη.

Στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026). Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια απάντησε για τη φετινή σεζόν, τον ανταγωνισμό.

«Πρέπει να κάνουμε ταξίδια γενικά και το έχω βάλει στόχο να ταξιδεύω», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου σε ερώτηση για το ταξίδι της στο Άμστερνταμ.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Είναι όλα σούπερ μέχρι στιγμής, με τέλεια διάθεση. Δεν αγχωνόμαστε για τον ανταγωνισμό. Χαίρομαι που επανέρχεται η Κατερίνα Καραβάτου, αλλά δεν χαίρομαι που έγινε με αυτόν τον τρόπο για την Ελένη (σ.σ. Τσολάκη). Δυστυχώς ή ευτυχώς όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα».

Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Περρή, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε, λακωνικά: «Φιλάκια!».