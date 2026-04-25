Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Μας έκαναν σκηνικό οι διευθυντές επειδή είχαν τρία πλάνα περισσότερα στο απέναντι κανάλι

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς» και μίλησε για την πορεία του στη δημοσιογραφία, τις αλλαγές που παρατηρεί στον «χώρο» σε σχέση με σήμερα, αλλά και για την εποχή που έγινε πρώτη φορά πατέρας και έκανε τρεις δουλειές για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειάς του.

Στα 31 του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έγινε πατέρας και όπως λέει έκανε τρεις δουλειές τότε για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. «Τρεις δουλειές έκανα, δούλευα 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο. Καθημερινά στην εφημερίδα και το Σαββατοκύριακο ραδιόφωνο, μετά είχαμε και την τηλεόραση. Τώρα λένε τα παιδιά δεν έχουν μισθούς και δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, γιατί τότε οι μισθοί ήταν καλύτεροι;» αναρωτήθηκε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιάστης συνέχισε την αναδρομή στο παρελθόν του: «Για να μπω στην ΕΣΗΕΑ έκανα 10 χρόνια και 3-4 χρόνια δούλευα άμισθος. Τώρα προσλαμβάνεις ένα παιδί και σου λέει δεν θα πάρω το βασικό μισθό; Δικαιολογημένα. Και στα τρία χρόνια σου λέει βρήκα κάτι καλύτερο, φεύγω. Τότε πού να πήγαινες, δεν είχε τίποτα. Σήμερα ίσως είναι πιο κακομαθημένα τα παιδιά, εμείς τότε λέγαμε αυτές είναι οι συνθήκες. Άλλαξαν οι εποχές, λένε ότι και 35 και 40 να πάμε για να κάνουμε οικογένεια δεν τρέχει και τίποτα», αναφέρει.

Για το πολιτικό ρεπορτάζ, όπου καθιερώθηκε, περιγράφει πόσο δύσκολο ήταν παλαιότερα να πάρεις μια λέξη από έναν πολιτικό που σπανίως έκαναν δηλώσεις και έβγαζαν ειδήσεις ακόμα και από μία «καλημέρα» που θα τους έλεγαν. «Όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση δεν πήγαιναν μπροστά στους πολιτικούς για να βάλουν τα μικρόφωνα και γενικότερα υπήρχε ένας φόβος τι θα ρωτήσεις, πώς θα το ρωτήσεις και αν θα παρεξηγηθεί ο υπουργός ή ο βουλευτής. Παλαιότερα όταν δεν μιλούσαν βουλευτές και υπουργοί, προσπαθούσαμε να τους βγάλουμε μπροστά για να μας απαντήσουν.

Ως ανέκδοτο το λέμε πλέον η δικιά μας η γενιά, πηγαίναμε και κάναμε εμείς ερώτηση αν και μας έλεγαν “καλημέρα” ή “γεια σας”, βγάζαμε το θέμα. Για παράδειγμα αν μας έλεγαν “καλημέρα, ωραία μέρα σήμερα”, εμείς λέγαμε μετά “ο πρωθυπουργός απέφυγε να πει αν θα κάνει ανασχηματισμό”, αλλά το λέγαμε γιατί ξέραμε το παρασκήνιο», περιγράφει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Θυμάμαι είχαμε πάει αποστολή στην Τήνο που είχε πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου με την Δήμητρα. Μετά μας έκαναν σκηνικό οι διευθυντές επειδή είχαν τρία πλάνα περισσότερα στο απέναντι κανάλι. Αυτό μας έκανε πιο σκληρούς στη δουλειά, αλλά είχες και περισσότερο άγχος και έλεγες την επόμενη φορά που θα πάω εκεί, δεν είναι να χάσω το πλάνο».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε παραχωρήσει συνέντευξη και προ ημερών. «Να κατέβουν από το καλάμι ορισμένοι, το ότι έλυσαν το οικονομικό τους, δεν σημαίνει κάτι» είχε πει μεταξύ άλλων.