Ο Ιούλιος φέρνει σε αποκλειστική πρεμιέρα στο Cinobo τη Χρυσή Αθηνά των Νυχτών Πρεμιέρας, Επιστροφή στη Σεούλ του Ντέιβι Τσου, ένα ποπ και παρορμητικό ταξίδι αυτογνωσίας.

Μαζί με αυτό στο Cinobo, Η Βαλέρια Παντρεύεται της ισραηλινής Μιχάλ Βίνικ, το καθηλωτικό δράμα δωματίου για την ισότητα των φύλων που βραβεύτηκε με Αργυρό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το ελληνικό σινεμά εκπροσωπείται από δύο ταινίες του Στράτου Τζίτζη: την πρεμιέρα της κωμωδίας Night Out, και τα βραβευμένα 45 Τετραγωνικά. Και ακόμα σε αποκλειστική πρεμιέρα, τα μικρού μήκους Τσουλάκια της Δέσποινας Μαυρίδου, που ξεχώρισαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μόλις βραβεύτηκαν με Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας, αλλά και Directors’ Next Gen Award από το Cinobo.

Στις συλλογές του μήνα, ταξιδεύουμε στα 90s με τον Γούντι Άλεν και την αφρόκρεμα του τότε Χόλιγουντ σε τρία κλασικά φιλμ του σπουδαίου δημιουργού (Σφαίρες Πάνω από το Μπρόντγουεϊ, Διαλύοντας τον Χάρι και Όλοι Λένε Σ’ Αγαπώ), ενώ το Open Air Cinema Mood παρουσιάζει κλασικά αλλά και πρόσφατα φιλμ που μυρίζουν θερινό σινεμά.

Μέσα στον μήνα έρχονται ο Πράσινος Ιππότης του Ντέιβιντ Λόουερι (A Ghost Story), από τις πιο εικαστικά επιβλητικές ταινίες των τελευταίων χρόνων με τον Ντεβ Πατέλ, τα συγκλονιστικά επίκαιρα 99 Σπίτια του Ραμίν Μπαχράνι με all star καστ, ο Ματωμένος Γάμος της Πάουλα Ορτίζ, εντυπωσιακή κινηματογραφική μεταφορά του αριστουργήματος του Λόρκα με 12 υποψηφιότητες για βραβεία Γκόγια, και η ρομαντική δραμεντί Σαν Καλό Κορίτσι του Μιγκέλ Αρτέτα με τους εξαιρετικούς Τζένιφερ Άνιστον και Τζέικ Γκίλενχααλ.

Συλλογές

Mood Θερινό Σινεμά / Open-Air Cinema Mood

Το Cinobo παρουσιάζει μια συλλογή με αγαπημένες ταινίες των τελευταίων χρόνων, αλλά και υπέροχα κλασικά φιλμ, που θα έτρεχες στο θερινό της γειτονιάς σου για να δεις αλλά μήπως να δοκιμάσεις το μπαλκόνι ή την ταράτσα σου;

Από τις 12 Ιουλίου στο Cinobo

90s Woody Allen

Από τη Νέα Υόρκη της Ποτοαπαγόρευσης, στα ρομαντικά κανάλια της Βενετίας και πάλι πίσω στις αυτο-αναφορικές νευρώσεις ενός συγγραφέα στο Μανχάταν, τρεις κλασικές ταινίες του Γούντι Άλεν των 90s έρχονται στο Cinobo.

Από τις 28 Ιουλίου στο Cinobo

Αναλυτικά οι ταινίες του μήνα

Σαν Καλό Κορίτσι (The Good Girl)

Πριν τα White Lotus και School of Rock, ο Μάικ Γουάιτ έγραφε αυτή την απολαυστική ρομαντική δραμεντί με την Τζένιφερ Άνιστον και τον ανερχόμενο ακόμα τότε Τζέικ Γκίλενχααλ.

Στις 3 Ιουλίου στο Cinobo

Επιστροφή στη Σεούλ (Return to Seoul)

Νεανικό και παρορμητικό ταξίδι στις ρίζες και στην ανάγκη να τις εξερευνήσουμε, που οδηγεί σε πολλές διαφορετικές ζωές σε αναζήτηση συνδετικού κρίκου. Η Χρυσή Αθηνά των Νυχτών Πρεμιέρας.

Στις 4 Ιουλίου στο Cinobo

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα (Identifying Features)

Ομορφιά και τρόμος σε ένα αργής καύσης θρίλερ με βραβεία Κοινού και Σεναρίου στο Σάντανς. Μια από τις καλύτερες ταινίες εδώ και χρόνια πάνω στην ανθρωπιστική κρίση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Στις 6 Ιουλίου στο Cinobo

Ο Πράσινος Ιππότης (The Green Knight)

Ο σκηνοθέτης των A Ghost Story, Ο Κύριος και το Όπλο σε μια από τις πιο εικαστικά επιβλητικές ταινίες των τελευταίων χρόνων. Τολμηρή ανάγνωση ενός μεσαιωνικού ποιήματος με τον Ντεβ Πατέλ.

Στις 7 Ιουλίου στο Cinobo

Η Βαλέρια Παντρεύεται (Valeria Is Getting Married)

Καλοδουλεμένο δράμα δωματίου με κλιμακούμενη ένταση και εξαιρετικό σενάριο για το πόσο απέχει ακόμα η ισότητα των φύλων. Αργυρός Αλέξανδρος Meet The Neighbors στο 63ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Στις 11 Ιουλίου στο Cinobo

45 Τετραγωνικά (45 m2)

Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά φιλμ της Ελλάδας της κρίσης, με μια πρωταγωνίστρια της γενιάς των 600 ευρώ, που ισορροπεί ανάμεσα στα όνειρα της νεότητας και στον κυνισμό της διαβίωσης.

Στις 13 Ιουλίου στο Cinobo

Σφαίρες Πάνω από το Μπρόντγουεϊ (Bullets Over Broadway)

Γκανγκστερικό μελόδραμα και ρομαντικά μπερδέματα με φόντο την Ποτοαπαγόρευση. Τζον Κιούζακ, Νταϊάν Γουίστ και τα προσωπικά του αινίγματα του Άλεν, στο για πολλούς καλύτερο φιλμ του των 90s.

Στις 14 Ιουλίου στο Cinobo

Καλοκαίρι (Summer)

Μουσική, έρωτας και αντίσταση. Ο στοχευμένος από το καθεστώς Πούτιν σκηνοθέτης σε ένα σαρωτικό love story στην underground ροκ σκηνή της 80s ΕΣΣΔ. Επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Καννών.

Στις 17 Ιουλίου στο Cinobo

Τσουλάκια (Hussies)

Μια ποπ ιστορία ενηλικίωσης που περιλαμβάνει σαπουνισμένους έρωτες (σε καραόκε), μια δεκαεξάχρονη (με κλεμμένες περούκες) και τη μεγαλύτερή της αδελφή που απλώς προσπαθεί να ξεχρεώσει.

Στις 18 Ιουλίου στο Cinobo

Η Κατηγορούμενη (The Accused)

Υποψήφιο για Χρυσό Λέοντα στη Βενετία δικαστικό δράμα μυστηρίου με καθηλωτικό ρυθμό. Οικογενειακοί δεσμοί, εφηβεία, και κριτική στη μεγαλοαστική τάξη και την εφιαλτική δύναμη των media.

Στις 20 Ιουλίου στο Cinobo

Διαλύοντας τον Χάρι (Deconstructing Harry)

Ξεκαρδιστικός, αυτο-αποκαλυπτικός και ανά στιγμές ζοφερός Άλεν, με επιρροή τις Άγριες Φράουλες του Μπέργκμαν, all star καστ και μερικά από τα πιο πετυχημένα σκετσάκια της καριέρας του.

Στις 21 Ιουλίου στο Cinobo

Night Out

Οι τρελές βερολινέζικες νύχτες σε μια κωμωδία γυρισμένη σε «απαγορευμένα» μέρη όπου δεν επιτρέπονται κάμερες και κινητά, με πραγματικούς θαμώνες να συμμετέχουν στα γυρίσματα.

Στις 25 Ιουλίου στο Cinobo

Ματωμένος Γάμος (The Bride)

Το αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα μεταφέρεται στο σινεμά κερδίζοντας 2 βραβεία Γκόγια και συνολικά 12 υποψηφιότητες. Εντυπωσιακή παραγωγή για μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης.

Στις 27 Ιουλίου στο Cinobo

Όλοι Λένε Σ’ Αγαπώ (Everyone Says I Love You)

Ένα μιούζικαλ που πρέπει να έχεις καρδιά από πέτρα για να του αντισταθείς. Γούντι Άλεν, Γκόλντι Χον, Τζούλια Ρόμπερτς, Έντουαρντ Νόρτον, Ντρου Μπάριμορ με φόντο τα κανάλια της Βενετίας.

Στις 28 Ιουλίου στο Cinobo

99 Σπίτια (99 Homes)

Συνταρακτικά επίκαιρο κοινωνικό δράμα για τον αμοραλισμό ενός συστήματος που παίζει με τις περιουσίες των ανθρώπων. Μάικλ Σάνον, Άντριου Γκάρφιλντ, Λόρα Ντερν το πρώτης γραμμής καστ.

Στις 31 Ιουλίου στο Cinobo.