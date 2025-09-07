Ηρώ Σαΐα: Ο δρόμος ενός καλλιτέχνη είναι πάντα ανοιχτός, γεμάτος προκλήσεις, έτσι θέλω να είναι και ο δικός μου

Για την εμπειρία που είχε σαν παρουσιάστρια, στη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο “Οι θησαυροί του Πόντου” στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, καθώς και για τους θησαυρούς που ανακάλυψε μέσα από αυτήν μίλησε η Ηρώ Σαΐα στη συνέντευξη που έδωσε στη Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου.

“Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου επαγγελματία παρουσιάστρια, ήμουν απλώς ο εαυτός μου. Ίσως αυτό να ήταν και το μυστικό της επιτυχίας. Η έρευνα και η αφήγηση συναντιούνται με το πάθος της σκηνής. Στις “Κυρίες του ρεμπέτικου” παρουσίαζα και τραγουδούσα ταυτόχρονα” δήλωσε, αρχικά, η Ηρώ Σαΐα.

“Σημασία έχει να υπάρχουν αγάπη, πάθος και γνώση. Ο δρόμος ενός καλλιτέχνη είναι πάντα ανοιχτός, γεμάτος προκλήσεις. Έτσι θέλω να είναι και ο δικός μου”.

“Οι μεγαλύτεροι θησαυροί είναι οι Πόντιοι – του χθες, του σήμερα και του αύριο. Θησαυρός είναι οι χοροί, η μουσική, η μαγειρική τους. Πάντα οι άνθρωποι, αυτός είναι ο θησαυρός” συμπλήρωσε ακόμα, στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια Ηρώ Σαΐα.